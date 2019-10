Diz o ditado popular: “água mole em pedra dura tanto bate até que fura”. O Palmeiras, de tanto insistir, venceu a lanterna Chapecoense por 1 a 0 nesta quarta-feira com um gol marcado por Felipe Melo aos 54 minutos do segundo tempo, no último lance da partida disputada no Allianz Parque, válida pela 26.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, a equipe do técnico Mano Menezes soma 53 pontos e continua a sua caça ao líder Flamengo, que tem 61.

O gol de Felipe Melo fez justiça ao Palmeiras, que foi muito superior à Chapecoense e mereceu a vitória. O triunfo, no entanto, poderia ter sido mais tranquilo se o time não tivesse falhando tanto nas finalizações, sobretudo no segundo tempo.

Desde o início do jogo, a Chapecoense se fechou na defesa e apostou nas bolas longas para os atacantes. O Palmeiras até que tentou sufocar o adversário no primeiro tempo, mas faltava à equipe, principalmente, jogadas em profundidade. Mesmo com mais posse de bola, o Palmeiras praticamente não incomodou o goleiro da Chapecoense.

No intervalo, o técnico Mano Menezes substituiu Zé Rafael por Willian Bigode. A mudança fez o time melhorar. Com mais intensidade e presença no campo de ataque, o Palmeiras passou a criar chances de gol. O problema, então, passou a ser no acabamento das jogadas.

Aos 11 minutos, por exemplo, Deyverson, sozinho, errou o arremate e a bola sobrou para Willian que, mesmo quase na linha do gol, chutou na trave. Sete minutos depois, Willian falhou novamente, desta vez de cabeça.

Nem mesmo quando foi beneficiado pelo árbitro Vinicius Gomes do Amaral, que exagerou ao expulsar Gum após falta em Dudu na qual o zagueiro merecia apenas cartão amarelo, o Palmeiras conseguiu transformar volume de jogo em gol. Nas oportunidades em que criou chances de marcar, o time parou na grande atuação do goleiro João Ricardo. Na sequência, foram pelo menos duas grandes defesas, incluindo uma cabeçada de Gustavo Gómez e um chute de fora da área de Diogo Barbosa.

Até que, aos 54 minutos, saiu o gol. Após mais uma defesa do goleiro, Dudu pegou o rebote, tirou da marcação e a bola sobrou para Felipe Melo estufar a rede e salvar a pele do Palmeiras diante da sua torcida.

A derrota no fim manteve a Chapecoense na lanterna do Brasileirão, com 16 pontos. O time voltará a jogar no domingo, quando receberá o Goiás, na Arena Condá. No mesmo dia, o Palmeiras visitará o Athletico-PR na Arena da Baixada.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 1 x 0 CHAPECOENSE

PALMEIRAS – Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique, Gustavo Scarpa (Raphael Veiga) e Zé Rafael (Willian); Dudu e Deyverson (Henrique Dourado). Técnico: Mano Menezes.

CHAPECOENSE – João Ricardo; Márcio Araújo (Renato), Gum, Douglas e Bruno Pacheco; Elicarlos, Amaral, Camilo (Maurício Ramos) e Roberto; Everaldo e Henrique Almeida (Vini Locatelli). Técnico: Marquinhos Santos.

GOL – Felipe Melo, aos 54 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Vinícius Gomes do Amaral (RS).

CARTÕES AMARELOS – Gustavo Gómez, Bruno Pacheco, Elicarlos e Tiepo.

CARTÕES VERMELHOS – Gum e Victor Luis.

RENDA – R$ 1.228.370,30.

PÚBLICO – 22.738 pagantes.

LOCAL – Allianz Parque, em São Paulo (SP).