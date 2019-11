O Operário se despediu de sua torcida nesta terça-feira com uma derrota para o Vitória, por 2×1. O duelo foi o último no Germano Krüger, em Ponta Grossa, pela temporada de 2019. Na última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o clube paranaense encara o Figueirense, no dia 30, em Florianópolis. Com o resultado, o Fantasma se mantém na nona colocação, com 49 pontos. Já o clube baiano escapa de vez da zona do rebaixamento.

O Vitória abriu o placar aos 22 minutos do primeiro tempo. O volante Léo Gomes ganhou de Wesley, invadiu a área e chutou pra defesa do goleiro André Luiz. O atleta ainda pegou a sobra e mandou de cabeça na trave. A redonda sobrou novamente para André Luiz, que finalmente tocou pra rede.

+ Confira a tabela e a classificação da Série B!

O Fantasma martelou bastante ainda na primeira etapa até chegar ao seu gol aos 45 minutos. O lateral-esquerdo Allan Vieira avançou pelo lado, fez o cruzamento e a bola desviou na defesa, matando o goleiro Martín Rodríguez.

No segundo tempo, o Vitória chegou a balançar a rede no início, mas o gol foi anulado pelo bandeira. No último minuto, Thiago Carleto soltou uma bomba em cobrança de falta e deu o triunfo aos baianos.