Em dia marcado pela morte de Kobe Bryant, Neymar prestou sua homenagem à lenda da NBA na comemoração de seu segundo gol na vitória de 2 a 0 do Paris Saint-Germain sobre o Lille neste domingo, fora de casa, pela 21ª rodada do Campeonato Francês.

Depois de abrir o placar para o time visitante no primeiro tempo, o atacante brasileiro converteu uma penalidade máxima logo no começo da segunda etapa e exibiu com as mãos o número 24 utilizado por Bryant na NBA.

Além da bonita dedicatória ao astro do basquete, o ex-jogador de Santos e Barcelona chegou a 13 gols em 13 jogos no torneio e fica a apenas um tento do atual artilheiro, o centroavante Wissam Ben Yedder, do Monaco.

O resultado também deixa o PSG com uma grande folga na liderança do Campeonato Francês. O time da capital tem 52 pontos, 10 a mais que o Olympique de Marselha, vice-líder da competição.

O triunfo parisiense começou a ser construído aos 28 minutos de jogo, quando Neymar tabelou com o volante italiano Marco Verratti para abrir o placar no Estádio Pierre Mauroy.

Logo depois do intervalo, com três minutos do segundo tempo, o atacante francês Kylian Mbappé recebeu na área e a arbitragem marcou toque na mão de um defensor do Lille. Pênalti.

Neymar foi para a cobrança e bateu no canto direito do goleiro, que chegou a tocar na bola, mas não o suficiente para evitar o segundo tento dos líderes do campeonato.

No fim da partida, aos 46 minutos do segundo tempo, o meio-campista português Renato Sanches ainda descontou para o Lille, mas o gol foi anulado por causa de impedimento, confirmando o 2 a 0 para o PSG.

Em outro jogo da 21ª rodada do Campeonato Francês, o quinto colocado Lyon venceu o lanterna Toulouse em casa, com gols de Maxwel Cornet, Moussa Dembele e Karl Toko Ekambi.

No sexto lugar da tabela de classificação, o Nantes também foi a campo neste domingo e perdeu para o décimo Bordeaux. O autor do gol da vitória visitante foi Jimmy Briand.