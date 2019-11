Poucas horas depois de ser oficializado como novo executivo de futebol do Guarani, Michel Alves foi apresentado à imprensa, em entrevista coletiva, no Brinco de Ouro da Princesa nesta quinta-feira. O dirigente, após passagem pelo Cuiabá, mostrou-se ciente da tarefa a ser encarada em Campinas e explicou qual será seu método de atuação. “Sei da tradição do Guarani e pretendo manter um trabalho extremamente organizado e profissional” prometeu.

O ex-goleiro, responsável pela montagem do elenco do Cuiabá na atual temporada, desembarca em Campinas com a missão de organizar o planejamento de olho no Campeonato Paulista.

Com a efetivação de Thiago Carpini como treinador e a chegada de Michel para comandar o departamento de futebol, o presidente Ricardo Miguel Moisés planeja intensificar, nas próximas semanas, o processo de renovações, dispensas e contratações para o Estadual.

O dirigente assume o cargo ocupado pelo ídolo Fumagalli até o final de agosto, quando foi desligado em virtude dos maus resultados na Série B. Desta forma, o gaúcho será o homem forte do presidente Ricardo Miguel Moisés no processo de reestruturação do elenco.

Antes de fechar com o ex-goleiro, a diretoria também iniciou conversas com Felipe Albuquerque, atualmente no Paysandu, e Jorge Macedo, ex-Vitória. Mas fechou mesmo com Michel Alves.