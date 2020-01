Com uma goleada por 4 a 1, a Internazionale de Milão derrotou o Cagliari, nesta terça-feira, no Estádio San Siro, em Milão e garantiu vaga nas quartas de final da Copa da Itália. Sete vezes campeã da competição, a equipe do técnico Antonio Conte conhecerá seu próximo rival no duelo desta quarta-feira entre Fiorentina e Atalanta.

Depois de ver a Juventus assumir a liderança isolada do Campeonato Italiano, ao só empatar com a Atalanta no fim de semana, a Inter só precisou de 21 segundos de jogo para sair na frente do marcador. A zaga do Cagliari saiu jogando errado, a bola sobrou para o belga Lukaku fazer 1 a 0.

Sem diminuir o ritmo, o time de Milão seguiu no ataque e teve outras boas chances para ampliar a vantagem. Aos 11, Lukaku teve um gol anulado por impedimento. Mas o segundo gol não demorou a sair. Aos 22, após cruzamento da direita, o meio-campista espanhol Borja Valero só teve o trabalho de empurrar a bola para o gol. Na segunda etapa, Lukaku voltou a marcar, desta vez de cabeça, após cruzamento da direita, aos quatro minutos: 3 a 0.

Sem ter o que perder, o Cagliari foi ao ataque e criou boas chances, até acertou a trave esquerda do goleiro esloveno Samir Handanovic. Mas o gol só saiu aos 27 minutos, após lindo passe de calcanhar de Alberto Cerri, que o uruguaio Christian Oliva não desperdiçou, ao acertar belo chute na entrada da área.

O gol animou os visitantes, que buscaram o segundo, mas foi a Inter que marcou mais um. Escanteio cobrado da direita encontrou Stefano Ranocchia, que acertou bela cabeçada.