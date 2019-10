O Londrina perdeu em casa pelo Oeste, por 2 a 0, na noite desta sexta-feira (25), pela Série B do Campeonato Brasileiro. A derrota, no entanto, não coloca o Tubarão na zona de rebaixamento, mas deixa o Alviceleste em situação bastante delicada, podendo terminar essa 31ª rodada a um ponto do Z4.

+ Confira a classificação completa da Série B!

Já no primeiro tempo, o Oeste mostrou que o confronto era mesmo decisivo. O time de Barueri começou melhor e ameaçou o goleiro César aos 12 minutos. Na saída errada do zagueiro Dirceu, o Oeste puxou um rápido contra-ataque. Fábio recebeu a bola na entrada da área e chutou para o gol. Aos 18 minutos, outra oportunidade do time rubro-negro. Após escanteio, o lateral-esquerdo Salomão acertou um bom chute de perna direita que passou perto da trave do Alviceleste.

O Londrina até equilibrou a partida depois da metade do primeiro tempo. Mas, sem muita criatividade no meio-de-campo, não conseguiu abrir o placar. A melhor chance do Tubarão foi aos 45 minutos. A bola foi lançada para Matheus Bianqui, que apareceu de surpresa na frente do goleiro, mas não conseguiu o desvio.

No segundo tempo, o Oeste novamente iniciou a partida pressionando. Aos 7, em uma bobeira da zaga, Dirceu quase fez gol contra. Dois minutos depois, aos 9, Fábio abriu o placar para o Rubrão. Numa excelente jogada pela esquerda, Mazinho se livra da marcação e cruza para trás. Fábio recebe e ajeita para Bonilha, que da entrada da área chuta colocado no ângulo. O goleiro César se estica todo, toca na bola, que desvia ainda na trave e sobra novamente para Fábio, sozinho, com tranquilidade, matar no peito e mandar para o fundo da rede.

Desorganizado, o Londrina teve que se atirar para o ataque em busca do empate. Aos 28, em mais uma dessas investidas, a zaga do Oeste afastou o perigo e armou o contra-ataque. Após uma boa troca de passes entre Mazinho e Elvis, Fábio recebeu na área e bateu firme para anotar o seu segundo gol na partida. Melhor jogador da partida, Fábio ainda teve outra oportunidade, cara a cara com o goleiro, para fechar a noite com um hat-trick, mas César saiu bem e impediu o terceiro do Oeste.

Com esse resultado, o Londrina não conseguiu acabar com o jejum dentro de casa. O Alviceleste não vence no Estádio de Café desde 14 de setembro, quando derrotou o Coritiba por 2 a 1.

Na 15ª posição e com 35 pontos, o Tubarão pode ser ultrapassado pelo Vitória (33 pontos), que enfrenta a Ponte Preta no domingo (27). Além disso, o Londrina pode ver Figueirense e Vila Nova se aproximarem. Os dois times, que estão na zona de rebaixamento, têm 31 pontos. O Vila Nova enfrenta ainda nesta sexta-feira (25) o líder Bragantino e o Figueirense joga contra o Criciúma, no sábado (26).

O próximo compromisso do Londrina será contra o Paraná Clube, na segunda-feira (28), na Vila Capanema.

Ficha técnica

SÉRIE B

2º Turno – 31ª Rodada

LONDRINA 0x2 OESTE

Londrina

César; Alemão, Lucas Costa, Dirceu e Felipe; Matheus Bertotto (Arthur Caculé), Germano, André Moritz (Luidy), Matheusinho e Matheus Bianqui (João Paulo); Léo Passos.

Técnico: Mazola Junior

Oeste

Luis Carlos; Felipe (Matheus Oliveira), Cleber Reis (Willian Rocha), Caetano e Salomão; Thiaguinho (Leandro Melo), Matheus Jussa, Bonilha, Elvis e Mazinho; Fábio.

Técnico: Renan Freitas

Local: Estádio do Café (Londrina)

Árbitro: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

Assistentes: Silbert Faria Sisquim (RJ) e Andrea Izaura Maffra Marcelino de Sá (RJ)

Gol: Fábio 9’ e 28′ do 2º (OES)