Boca Juniors, Flamengo, Grêmio, Palmeiras e River Plate dominam a lista dos 25 jogadores mais valorizados de Copa Libertadores 2020. A competição inicia sua fase de grupos nesta terça-feira (3), com seis jogos, incluindo a estreia do Athletico, contra o Peñarol, na Arena da Baixada.

Atual campeão, o Fla tem quatro nomes entre os atletas com maior valor de mercado da competição, de acordo com o site especializado Transfermarkt. Apesar de derrotado na última final, o River aparece com oito jogadores na relação. Na sequência vêm Grêmio, com quatro atletas, e Boca e Palmeiras, com três cada.

São Paulo, Santos e Racing, com um representante cada, completam a relação dos mais valorizados desta edição. A cifra total chega a € 360 milhões, cerca R$ 1,8 bilhão.

Confira os 25 jogadores mais valorizados da Libertadores 2020: