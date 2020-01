Com o grupo completo pela primeira vez no Rio de Janeiro, depois do final do período de mais de 10 dias de treinamentos na cidade de Domingos Martins, no interior do Espírito Santo, o Botafogo ganhou nesta sexta-feira mais um reforço, o oitavo, para a temporada de 2020. Nas redes sociais, a direção do clube anunciou a contratação do lateral-direito uruguaio Federico Barrandeguy, de 23 anos.

Já regularizado na Ferj (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro), o atleta pode até estrear na próxima rodada do Campeonato Carioca, neste domingo, contra o Macaé, no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro. Barrandeguy está integrado ao grupo alvinegro desde o último sábado, quando chegou a Domingos Martins para a pré-temporada.

O lateral-direito chega ao Botafogo após passagem pelo Montevideo Wanderers, onde foi revelado. O uruguaio vai disputar posição principalmente com Fernando, considerado titular da posição após a lesão de Marcinho. Para reforçar o setor, o clube carioca está perto de acertar com Warley, de 20 anos, que tenta se desvincular do Santa Cruz.

Antes de Barrandeguy, o Botafogo fechou com o zagueiro Ruan Renato, o lateral-esquerdo Guilherme Santos, os volantes Thiaguinho e Luiz Otávio, o meia Bruno Nazário e os atacantes Alexander Lecaros e Pedro Raúl. O nono deverá ser o meia equatoriano Gabriel Cortez, de 24 anos, acertado por empréstimo junto ao Emelec. Ele já assinou e chega com opção de compra por US$ 1 milhão (R$ 4,17 milhões).

Com jogadores reservas e do time sub-20, o Botafogo começou muito mal o Campeonato Carioca com derrotas para Volta Redonda (1 a 0) e Madureira (2 a 0), ambas fora de casa. Contra o Macaé, neste domingo, será a “estreia” dos titulares, que no Espírito Santo jogaram um amistoso na última segunda-feira e ganharam do Vitória-ES por 2 a 0.