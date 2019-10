O meio-campista João Paulo prevê um Botafogo com “ideias diferentes” contra o Grêmio, domingo, às 16 horas, em Porto Alegre, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Segundo o jogador, o técnico Alberto Valentim pretende implementar novas formas de atuar para a equipe nesta reta final da competição nacional.

“Não são ideias melhores ou piores. São diferentes e o Valentim (Alberto, técnico) espera que nós consigamos pegar o que ele quer o mais rápido possível para já colocar em campo”, afirmou o jogador, referindo-se ao jogo do fim de semana no Sul.

Com 33 pontos, o Botafogo é o 13º colocado no Brasileiro. João Paulo sabe que a equipe precisa de pontos para se afastar ainda mais da zona de rebaixamento e ganhar tranquilidade nesta reta final da competição.

“Precisamos subir na tabela. O foco agora é no Grêmio. Temos que pensar jogo a jogo, e entrar novamente como em uma final. A mentalidade é sempre pontuar e vamos até lá para buscar o resultado”, declarou o meio-campista. O primeiro time dentro da zona da degola é o Cruzeiro, com 28 pontos.

O meia não se entusiasma com o fato de o adversário gaúcho poder jogar com uma equipe alternativa. “Independentemente da equipe que for entrar em campo, a expectativa é de um jogo muito difícil. Lá é sempre complicado e não será de outra forma.”

Um desfalque certo para Alberto Valentim no jogo de domingo será o zagueiro Marcelo Benevenuto, que sofreu uma lesão muscular na coxa direita durante a vitória, por 2 a 1, segunda-feira à noite, no Engenhão, contra o CSA. Uma exame feito na terça-feira constatou que o jogador deverá ficar de fora por três a quatro semanas.

O time voltou aos treinamentos nesta quarta-feira, quando os titulares contra o CSA fizeram apenas uma atividade regenerativa. Os demais participaram de exercícios técnicos e táticos.