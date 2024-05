Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira (31)

ALAIR ANA MAZETTO MOTA, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DIVONZIR ANCHSKI MOTA. Filiação: EMILIO MAZETTO e ANTONIETTA MAZETTO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 30 de maio de 2024 às 17:00h.

ALTAIR CARVALHO DOS ANJOS, 67 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: OLIVIO CARVALHO DOS ANJOS e JUVELINA FAGUNDES DOS ANJOS. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, sexta-feira, 31 de maio de 2024.

AMELIA SENA ALVES, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE LUIZ GOMES DA ROCHA. Filiação: PEDRO GOMES FILHO e MARIA SOUZA SENA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sábado, 1 de junho de 2024 às 10:00h.

ANTONIA DA LUZ CORDEIRO PAZELLO, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUIZ FRANCISCO PAZELLO. Filiação: MANOEL CORDEIRO e CARLOTA CORDEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 31 de maio de 2024 às 10:00h.

ANTONIA SOARES DE QUEIROZ SANTOS, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LOURENCO COREIA DOS SANTOS. Filiação: PAULO LUIZ DE QUEIROZ e BRANCA SOARES DOS ANJOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 31 de maio de 2024 às 13:30h.

ANTONIO PINTO DOS SANTOS, 83 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Cônjuge: SHIRLEY OLIVEIRA DOS SANTOS. Filiação: JOSE PINTO DOS SANTOS e ISAURA SIMOES PINTO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sexta-feira, 31 de maio de 2024 às 09:30h.

ARAYDES ALVES DE FREITAS, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DOMINGOS DE FREITAS (FALECIDO). Filiação: MANOEL VICENTE JUNIOR e ESCOLASTICA EUSEBIO ALVES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 31 de maio de 2024 às 10:00h.

BARTOLOMEU AFONSO FERREIRA, 75 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: ANTONIA MARLENE FERREIRA. Filiação: DAVID AFONSO FERREIRA e MARIA JOANA AFONSO FERREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 1 de junho de 2024 às 10:00h.

BENITO RODRIGUES BENTO, 77 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: ETELVINA CANDIDA DE SOUSA BENTO. Filiação: MANOEL RODRIGUES BENTO e ROSINA MARIA BENTO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 30 de maio de 2024 às 17:00h.

CARMELITA MARIA DOS SANTOS GOMES, 57 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: ROSALVO JOSE DOS SANTOS e ROSA MARIA DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 31 de maio de 2024 às 16:30h.

CASTURINA PEREIRA, 56 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ARISTIDES ANTONIO PEREIRA e DARCILIA MARIA PEREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 31 de maio de 2024 às 10:00h.

DARCY VICHINHESKI, 92 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: CARMEN CAROLINA VICHINHESKI. Filiação: FRANCISCO VICHINHESKI e ALFREDINA SANTANA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 31 de maio de 2024 às 10:00h.

EDINIR ALVES DE OLIVEIRA, 79 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: ANTONIO FERNANDES VASCO. Filiação: JOAO ALVES DE OLIVEIRA e TEODOMIRA RIBEIRO DE LIMA DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 30 de maio de 2024 às 17:00h.

ERICK ALEXANDRE PADILHA, 45 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ANTONIO PADILHA e DIRLETE DE FATIMA SALMOREA PADILHA. Sepultamento: (BALSA NOVA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BALSA NOVA, sexta-feira, 31 de maio de 2024 às 14:00h.

EVA ELISABETH ANNA CLODIUS, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: POLANSKY FRIEDRICH. Filiação: HELMUTH CLODIUS e ANNA CLODIUS. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO CENTRAL DE ARAUCÁRIA, quinta-feira, 30 de maio de 2024 às 13:30h.

GILBERTO KEN ICHI INOUE, 62 ano(s). Profissão: ARQUITETO(A). Cônjuge: MARCIA HARUKO HORAYAMA INOUE. Filiação: MARIO INOUE e LIDIA YANASE INOUE. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 31 de maio de 2024 às 16:30h.

HAMILTON LUCAS ALVES DE SOUZA, 40 ano(s). Profissão: TÉCNICO MANUTENÇÃO. Cônjuge: ROSENEIDE MARQUES DA SILVA DE SOUZA. Filiação: JOSE ALVES DE SOUZA e MARIA HELENA DE SOUZA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, sexta-feira, 31 de maio de 2024.

HELENA DE SOUZA JUSTEN, 94 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: WALDEMAR RODRIGUES BUENO. Filiação: ANTONIO SOUZA LEAL e EMILIA GARCIA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 31 de maio de 2024 às 11:00h.

IRACI THEREZA DOS SANTOS SCOTT, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ELOY SCOTT. Filiação: ARLINDO IGNACIO DOS SANTOS e MARIA DA LUZ SOARES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 31 de maio de 2024 às 13:00h.

IRES MEINHART, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: HUGO MEINHART e MARIA MEINHART. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 31 de maio de 2024 às 14:00h.

IZA STIVAL LUCCA, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SEVERINO LUCCA. Filiação: ANTONIO STIVAL e LUCIA BOAGENSKII SIVAL. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, quinta-feira, 30 de maio de 2024 às 17:00h.

JOANILSO PRESTES DE RAMOS, 63 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) MÁQUINAS. Filiação: FRANCISCO DE RAMOS e ESMERALDA PRESTES DE RAMOS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 31 de maio de 2024 às 11:00h.

JOSE MARIA SALDANHA SARI, 80 ano(s). Profissão: PROCURADOR(A). Filiação: ANTONIO SARI e JOSEFA SALDANHA SARI. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 30 de maio de 2024 às 17:00h.

JOSE RITA DOS SANTOS, 83 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MATILDE RITA DOS SANTOS. Filiação: ALVINO RITA DOS SANTOS e MARIA ANTONIA RITA. Sepultamento: (BALSA NOVA) CEMITÉRIO DO BUGRE, sexta-feira, 31 de maio de 2024.

JOSIAS DO NASCIMENTO, 75 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO. Filiação: JOSE SILVINO DO NASCIMENTO e ANA RIBEIRO DA CRUZ NASCIMENTO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 30 de maio de 2024 às 17:00h.

JULIANA FRANCA MACIEL VAN ERVEN, 39 ano(s). Profissão: GERENTE ADMINISTRATIVO. Cônjuge: DIEGO VANERVEN DA SILVA. Filiação: JORGE ALCIDES DE CASTRO MACIEL e DAYSE FRANCA MACIEL. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 31 de maio de 2024.

KIELSE BORDINI CRISOSTOMO, 60 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: MARIA DE FATIMA FERREIRA BORDINI CRISOSTOMO. Filiação: QUIELSE CRISOSTOMO DA SILVA e NILZA BORDINI CRISOSTOMO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 31 de maio de 2024.

LAURA FERNANDES MARTINS, 99 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NELSON MARINO MARTINS. Filiação: SATYRO FERNANDES e GEORGINA SOARES FERNANDES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 31 de maio de 2024 às 15:00h.

LION GABRIEL AGUIAR DOS SANTOS, 1 ano(s). Filiação: ERICK HENRIQUE FAGUNDES DE AGUIAR e KAUANE DOS SANTOS ROCHA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 31 de maio de 2024 às 17:00h.

LOURIVAL MARTINS DA SILVA, 88 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARIA TERESA ROCHA DA SILVA. Filiação: ARGEMIRO MARTINS DA SILVA e FRANCISCA PIRES DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL DE BORDA DO CAMPO /PR, sexta-feira, 31 de maio de 2024.

LUIZ VIEIRA PINTO, 69 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Cônjuge: MARIA HELENA PEREIRA PINTO. Filiação: JOAO VIEIRA PINTO e THEREZA DE MORAIS PINTO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quinta-feira, 30 de maio de 2024.

MARCOS AFONSO ORLOSKI STAWICKI, 52 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: ELIETE DE FATIMA MULLER STAWICKI. Filiação: PEDRO STAWICKI e BARBARA ORLOSKI STAWICKI. Sepultamento: CEMITERIO DE SÃO MATEUS DO SUL, sexta-feira, 31 de maio de 2024 às 16:00h.

MARIA DE JESUS DO AMARAL VIANA, 68 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: DOMINGOS RODRIGUES VIANA. Filiação: RAIMUNDO BATISTA DO AMARAL e IZABEL CANTO DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), sexta-feira, 31 de maio de 2024 às 17:00h.

MARIA DEL CARMEN JORBA SAINZ DE LA MAZA RAVAGLIO, 68 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: EDSON TADEU RAVAGLIO. Filiação: LUIS JORBA LARGUIER e MARIA LUISA SAINZ DE LA MAZA. Sepultamento: sexta-feira, 31 de maio de 2024.

MARIA DO CARMO DE MOURA REGO, 69 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE DO REGO. Filiação: ALBERTINO DE MOURA FILHO e MARIANA PAULISTA DE PAULA. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE NOVA AURORA PR, sexta-feira, 31 de maio de 2024 às 17:00h.

MARIA ESTER DOLORES LEITE, 60 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: EDUARDO DINIS LEITE e DEOLINDA DOLORES LEITE. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 31 de maio de 2024 às 17:00h.

MARIA LUCIA WAN DER BROOCK NATEL, 80 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: LOURIVAL PORTELLA NATEL e IVONE WAN DER BROOCK NATEL. Sepultamento: CEMITÉRIO DE CAMPO LARGO, sexta-feira, 31 de maio de 2024.

MARIA NATALICE COELHO LELIS, 83 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: FRANCISCO DA COSTA OLIVEIRA. Filiação: MARCIOLINO LELIS DA SILVA e CONSUELO COELHO SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 31 de maio de 2024 às 10:00h.

MARIA REGINA STORI CALVO, 73 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: EDISON LUIZ CALVO. Filiação: ALYR ZAPAROLLI PAQUETE e MARIA JOSE STORI PAQUETE. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quinta-feira, 30 de maio de 2024 às 21:00h.

MARIA RIALTO SAITO, 64 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Cônjuge: JORGE HIDEIUKI SAITO. Filiação: PAULO RIALTO e ELZA NERI D CONCEICAO RIALTO. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), sexta-feira, 31 de maio de 2024 às 10:00h.

MARIA RIBAS MALTACA, 101 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: WALDEMIRO MALTACA. Filiação: BENEDITO RIBAS DO ESPIRITO SANTO e PAULINA MALHOZA DE DEUS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 31 de maio de 2024 às 15:00h.

MARIO DE SOUZA LIMA, 61 ano(s). Profissão: PUBLICITÁRIO(A). Filiação: JOSE FIRMINO DE LIMA NETO e OLINDA DE SOUZA LIMA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sexta-feira, 31 de maio de 2024.

MARLI FLORENCIO GIESELER, 76 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: ARIEL GIESELER. Filiação: FLORENCIO SOBRINHO e MARLI POLLI FLORENCIO. Sepultamento: (BOCAIÚVA DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BOCAIÚVA DO SUL, sexta-feira, 31 de maio de 2024.

MARLY VELOSO CARVALHO, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SADY CARVALHO. Filiação: JOAO VELOSO e ANNA COLONASSI VELOZO. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sexta-feira, 31 de maio de 2024 às 17:00h.

MAURO ANTONIO FRANCA, 80 ano(s). Profissão: PROCURADOR(A). Cônjuge: REGIANE LUSTOSA DOS SANTOS FRANCA. Filiação: JOAO ANTONIO FRANCA e ANA CRUZ DA SILVA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quinta-feira, 30 de maio de 2024.

MILTON LOPES FERREIRA, 41 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MANOEL DA PAIXAO FERREIRA e ROSARIA MARA LOPES FERREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 31 de maio de 2024 às 13:00h.

MIRIELI ROCHA MOROZOV, 35 ano(s). Profissão: RECEPCIONISTA. Cônjuge: VITALII MOROZOV. Filiação: GERALDO DIVINO DOS SANTOS e GERALDA ROCHA DOS SANTOS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 31 de maio de 2024 às 16:30h.

NILZA LACERDA DE ALMEIDA CESAR, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: BENEDICTO SILVIO CESAR. Filiação: JOAO BATISTA DE ALMEIDA e RAFAELA EUFROSINA DE OLIVEIRA LACERDA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sexta-feira, 31 de maio de 2024 às 11:00h.

NIVERSINO NOGUEIRA RIBEIRO, 86 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: TEONILLA NOGUEIRA RIBEIRO. Filiação: BENEDITO RIBEIRO e ERMELINDA NOGUEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 31 de maio de 2024 às 11:00h.

NORMA ZENITA DUTRA MORAES, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: GASPAR DA COSTA MORAES e ONDINA DUTRA MORAES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 31 de maio de 2024 às 15:00h.

ODACIR LEONIDAS BLASI, 89 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: IVANIR BLASI. Filiação: JOAO BLASI e MARIA RODRIGUES BLASI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 31 de maio de 2024.

PAULO DE PAULA NUNES, 49 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: SEBASTIAO DE PAULA NUNES e DOLORES DA LUZ NUNES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CONTENDA, sexta-feira, 31 de maio de 2024.

RACHEL BATISTA ROSAS, 85 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Filiação: FRANCISCO CELSO BATISTA ROSAS e IDA BATISTA ROSAS. Sepultamento: CEMITERIO SAO JOSE EM PONTA GROSSA PR, sexta-feira, 31 de maio de 2024 às 09:00h.

ROSA COLACO DOS SANTOS, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO COLACO DOS SANTOS e ERNESTINA RIBEIRO DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 31 de maio de 2024.

SEBASTIAO DE SOUZA BASTOS, 82 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: IRACEMA MARQUES BASTOS. Filiação: ONOFRE CARLOS SOUZA e DEOLINA MARIA DO NASCIMENTO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 31 de maio de 2024 às 14:30h.

SEBASTIAO SEVERO DE PAULA, 85 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: MARGARIDA DE SOUZA PAULA. Filiação: JOAO JORGE DE PAULA e IZABEL MALAQUIAS DA SILVA PAULA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 31 de maio de 2024 às 16:00h.

SHEILA CRISTINA BOGUCHESKI, 54 ano(s). Profissão: GERENTE COMERCIAL. Cônjuge: VALDIR BOGUCHESKI. Filiação: OSCAR VIANNA DA SILVA e MARIA DE LOURDES DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 31 de maio de 2024 às 09:30h.

SIDIANE APARECIDA DA SILVA, 33 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AGENOR CARDOSO DE SOUZA. Filiação: TEODORO FRANCISCO DA SILVA e VITORIA MADALENA GOMES DA SILVA. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA, sexta-feira, 31 de maio de 2024 às 16:30h.

TATIANI APARECIDA DE FREITAS RODRIGUES, 41 ano(s). Profissão: ATENDENTE. Cônjuge: GILSON DO CARMO RODRIGUES. Filiação: JOAO ALVES DE FREITAS e MARIA APARECIDA LOURENCO DE FREITAS. Sepultamento: MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA / SAO PAULO, sexta-feira, 31 de maio de 2024.

VALLICER COSTA NOGUEIRA, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NELSON NOGUEIRA. Filiação: JOAO TABORDA COSTA e LEONOR GOMES DE SOUSA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 31 de maio de 2024 às 18:30h.

VIVIAN RAMOS CORREA, 44 ano(s). Profissão: PEDAGOGO(A). Cônjuge: JOSE SIVALDO PEREIRA DIAS. Filiação: LUIZ DE MEDEIROS CORREA e MARLENE RAMOS CORREA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 31 de maio de 2024 às 16:30h.

Vote na enquete! Avenida importante de Curitiba vive impasse! Qual é a melhor solução? Amarelo simpático! Empresário de Curitiba conquista todos com esse veículo famoso na Índia VÍDEO Rapazes têm dia digno de “Superhomem” em Curitiba; O que eles fizeram foi INCRÍVEL!!!