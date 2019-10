A Itália goleou Ilhas Salomão por 5 a 0, nesta segunda-feira, no Estádio Bezerrão, no Gama (DF), na abertura do Grupo F do Mundial Sub-17. Gnonto, duas vezes, Cudrig, Tongya e Capone fizeram os gols italianos. No outro jogo da chave realizado neste dia, Paraguai e México ficaram no empate sem gols.

No Grupo E, em Cariacica, Espírito Santos, foram disputados mais dois confrontos pela primeira rodada. Com um gol de Sharifbek Rahmatov, de pênalti, o Tajiquistão venceu Camarões e ficou em primeiro lugar. Espanha e Argentina não saíram do 0 a 0 e dividem a segunda posição na chave.

Na próxima quinta-feira, pela segunda rodada destes dois grupos que foram abertos nesta segunda, ocorrerão as seguintes partidas: Ilhas Salomão x Paraguai, Espanha x Tajiquistão, Camarões x Argentina e México x Itália.

As disputas do Mundial seguem nesta terça-feira. O destaque é a seleção brasileira, que defende a liderança do Grupo A, às 20 horas, diante da Nova Zelândia, no Estádio Bezerrão. Em sua estreia na competição, o Brasil goleou o Canadá por 4 a 1, no último sábado, também no Gama. Na outra partida pela segunda rodada na chave, Angola, que bateu os neozelandeses por 2 a 1 na estreia, encara o Canadá às 17 horas.

Pelo Grupo B, em Goiânia, Nigéria e Equador, seleções que venceram na primeira rodada, se enfrentam, às 17 horas, no Estádio Olímpico. Às 20h, jogam Austrália x Hungria no mesmo local completando a segunda rodada desta chave.

Com a participação de 24 seleções, o Campeonato Mundial Sub-17 começou no sábado e a decisão está prevista para ocorrer no dia 17 de novembro.