Em uma estreia histórica, Kyrie Irving marcou 50 pontos pelo Brooklyn Nets, mas perdeu o equilíbrio no momento decisivo e não conseguiu evitar a derrota da sua equipe por 127 a 126 para o Minnesota Timberwolves, pela rodada de quarta-feira da NBA, em deulo definido apenas na prorrogação.

Karl-Anthony Towns fez 36 pontos e capturou 14 rebotes para o Minnesota, e Andrew Wiggins acrescentou 21 pontos, incluindo a cesta decisiva, a 1min19 para o fim do tempo extra.

Irving tinha a bola em suas mãos com a chance de encerrar sua deslumbrante estreia com uma vitória, mas perdeu o equilíbrio perto da marca do tiro livre, ao tentar um drible e não conseguiu converter o seu arremesso.

Após assinar com os Nets em julho, ele quebrou o recorde de Kiki Vandeweghe de mais pontos de um jogador em seu primeiro jogo por um time – Vandeweghe marcou 47 pontos para o Portland em Kansas City em 27 de outubro de 1984. E além dos 50 pontos, terminou com oito rebotes e sete assistências. Já Caris LeVert adicionou 20 pontos para os Nets.

Fora de casa, o Denver Nuggets contou com 20 pontos e 13 rebotes de Nikola Jokic, que permaneceu durante quase todo o primeiro tempo no banco por causa do excesso de faltas, para derrotar o Portland Trail Blazers por 108 a 100, estragando o jogo de estreia da 50ª temporada da equipe da casa.

Will Barton acrescentou 19 pontos para os Nuggets, que também encerraram a série de 18 vitórias consecutivas em estreias como mandante do Portland, a mais longa da história da liga.

Damian Lillard liderou os Blazers com 32 pontos e oito assistências, e Hassan Whiteside somou 16 pontos e 19 rebotes na sua estreia pelo Portland. Foi o primeiro encontro entre as equipes desde a semifinal da Conferência Oeste, vencida pelos Blazers em sete jogos.

Também pela rodada de quarta-feira da NBA, o Philadelphia 76ers derrotou o Boston Celtics, em casa, por 107 a 93, com 15 pontos e 13 rebotes de Joel Embiid, e 24 pontos de Ben Simmons. Raulzinho ficou em quadra por 1min06 pelo time da Filadélfia, sem pontuar.

Gordon Hayward liderou os Celtics com 25 pontos. Jayson Tatum anotou 21. Kemba Walker marcou 12 pontos, tendo convertido apenas 4 de 18 arremessos de quadra na sua estreia pelo Boston. Já Al Horford anotou 16 pontos em seu primeiro jogo pelos 76ers.

O Miami Heat superou o Memphis Grizzlies, em casa, por 120 a 101 com 27 pontos, sete rebotes e sete assistências de Justise Winslow. Ja Morant fez 14 pontos pelos Grizzlies e Bruno Caboclo acumulou três rebotes e dois pontos nos 4min44 em que atuou.

O Utah Jazz bateu o Oklahoma City Thunder por 100 a 95, em casa, com 32 pontos e 12 rebotes de Donovan Mitchell. Já Chris Paul estreou pelo Thunder com 22 pontos e oito rebotes.

Com 34 pontos e nove rebotes de Luka Doncic e 23 pontos de Kristaps Porzingis, o Dallas Mavericks bateu, em casa, o Washington Wizards por 108 a 100. O Detroit Pistons derrotou o Indiana Pacers, fora de casa, por 119 a 110 com 32 pontos e 23 rebotes de Andre Drummond, além de 30 pontos de Luke Kennard.

O San Antonio Spurs derrotou o New York Knicks por 120 a 111, em casa, com 22 pontos e oito rebotes de LaMarcus Aldridge. RJ Barrett fez 21 pelos Knicks. O Charlotte Hornets derrotou o Chicago Bulls por 126 a 125, em casa, com 35 pontos e 17 rebotes de Lauri Markkanen. Já PJ Washington anotou 27 pontos pelos Hornets.

O Orlando Magic venceu o Cleveland por 94 a 85, como mandante, com 21 pontos e nove rebotes de Nikola Vucevic e 12 pontos e seis assistências de Markelle Fultz. O Phoenix Suns derrotou o Sacramento Kings por 124 a 95, em casa, com 18 pontos e 11 rebotes de Deandre Ayton, além de 22 pontos e dez assistências de Devin Booker.

Confira os jogos da rodada de quinta-feira da NBA:

Detroit Pistons x Atlanta Hawks

Houston Rockets x Milwaukee Bucks

Golden State Warriors x Los Angeles Clippers