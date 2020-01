A Copa da Itália conheceu nesta quarta-feira o seu quarto e último time que disputará as semifinais. É a Inter de Milão, que derrotou a Fiorentina por 2 a 1, no estádio Giuseppe Meazza, em Milão. O próximo rival, em um confronto de ida e volta, será o Napoli, que na semana passada havia eliminado a Lazio, a atual campeã, com uma vitória por 1 a 0, em Nápoles.

Com força máxima, inclusive com o inglês Ashley Young entre os titulares e o dinamarquês Christian Eriksen no banco de reservas – este estreou ao entrar no segundo tempo -, a Inter de Milão mostrou força no primeiro tempo e pressionou a Fiorentina. Perdeu boas chances e só conseguiu abrir o placar nos minutos finais, aos 44, com o gol de Antonio Candreva.

Em busca do empate, a Fiorentina voltou do intervalo com uma postura mais ofensiva e obteve o empate com o gol de cabeça do zagueiro uruguaio Martín Cáceres aos 15 minutos. O que o time de Florença não esperava era a rápida reação da Inter de Milão, que fez o gol da vitória e da classificação às semifinais com o meia Nicolo Barella.

Por determinação de um sorteio realizado no início da temporada, o Napoli terá o direito de decidir a vaga na final em casa. Assim, o primeiro duelo será em Milão, no dia 12 de fevereiro. A volta, em 4 de março, acontecerá no estádio San Paolo, em Nápoles.

A decisão da Copa da Itália será em jogo único no dia 13 de maio, no estádio Olímpico, em Roma. No outro lado da chave estão Milan (eliminou o Torino com uma vitória por 4 a 2) e Juventus (ganhou da Roma por 3 a 1), sendo que o time de Turim tem a vantagem de jogar a segunda partida das semifinais em sua casa, em Turim.