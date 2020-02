O japonês Keisuke Honda treinou pela primeira vez, nesta segunda-feira, como jogador do Botafogo. Após realizar exames médicos, o meia fez trabalhos físicos na academia junto com os reservas e no campo anexo do estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro.

Mas a sua estreia pela equipe carioca ainda vai demorar. Acordado entre as partes, o contrato do atleta ainda precisa ser redigido e assinado. Ele também precisa conseguir um visto de trabalho para atuar no Brasil. Isso tudo deve demorar aproximadamente três semanas.

Entusiasmado, apesar da derrota por 3 a 0 para o Fluminense, no último domingo, Honda fez questão de registrar todas as atividades desta segunda-feira nas redes sociais. Uma forma de retribuir todo o carinho dado pela torcida na sua chegada ao Rio de Janeiro, na última sexta, quando o Aeroporto Internacional do Galeão recebeu grande público, e também no sábado quando 13 mil pessoas compareceram ao Engenhão para a sua apresentação.

Honda se apresenta de novo nesta terça-feira à tarde, quando todo o grupo vai retornar aos treinamentos. A atividade será aberta para a imprensa e o jogador asiático terá contato com os titulares em campo pela primeira vez.

Além de Honda, outra novidade no treinamento desta segunda-feira foi a presença do equatoriano Gabriel Cortez, ainda não anunciado pela diretoria. Ele também fez trabalhos físicos.

Com a demissão do técnico Alberto Valentim, a diretoria trabalha na contratação de um novo comandante, que terá tempo para armar a equipe, cujo próximo compromisso está marcado apenas para 3 de março contra o Boavista, pela primeira rodada do segundo turno do Campeonato Carioca.