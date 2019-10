Em um jogo de placar improvável e atuações surpreendentes dos ataques, o Houston Rockets derrotou o Washington Wizards por incríveis 159 a 158, fora de casa, na noite desta quarta-feira, na rodada da NBA. Na partida, que não contou com nenhuma prorrogação, James Harden foi o grande destaque, com nada menos que 59 pontos.

Um dos principais astros da NBA na atualidade, Harden contribuiu ainda com nove assistências e três rebotes. Clint Capela, por sua vez, obteve um “double-double” de 21 pontos e 12 rebotes. E Russell Westbrook registrou um “triple-double” de 14 pontos, 12 assistências e dez rebotes.

No duelo decidido somente nos instantes finais da partida, em Washington, os Wizards foram liderados por Bradley Beal, com seus 46 pontos, seis rebotes e oito assistências. Rui Hachimura ajudou com 23 pontos e o reserva Davis Bertans, com 21.

Os dois times vivem situações opostas neste início de temporada. Se os Rockets somam três vitórias e apenas uma derrota e figuram na sexta colocação da Conferência Oeste, os Wizards acumulam três revezes e apenas uma vitória, na antepenúltima colocação do Leste.

Em casa, o Golden State Warriors voltou a tropeçar na competição. Os atuais vice-campeões foram batidos pelo Phoenix Suns por 121 a 110, diante de sua torcida. Foi a terceira derrota em quatro jogos na temporada para o time que foi campeão de três das últimas quatro temporadas.

Longe de apresentar as boas performances dos últimos campeonatos, os Warriors seguem com problemas. Após perderem Klay Thompson por lesão, ainda na temporada passada, neste quarta a baixa foi de Stephen Curry. MVP por duas vezes, ele sofreu uma fratura na mão esquerda e não tem prazo certo para retornar à equipe.

O cestinha da partida disputada na Califórnia foi Devin Booker, responsável por 31 pontos para os visitantes. Pelos Suns, Aron Baynes contribuiu ainda com um “double-double” de 24 pontos e 13 rebotes. Sem seus astros, os Warriors contaram com a liderança de Eric Paschall, responsável por 20 pontos.

Com sua terceira vitória em cinco jogos, os Suns reagiram neste início de temporada e figuram na oitava colocação da Conferência Oeste. Os Warrios estão em 11º.

Em outro bom jogo da rodada, o Utah Jazz mostrou força em casa ao derrotar o Los Angeles Clippers por 110 a 96. Em Salt Lake City, os anfitriões souberam aproveitar a baixa de Kawhi Leonard, poupado. Mike Conley liderou o Jazz com 29 pontos, Donovan Mitchell anotou 24 pontos e Bojan Bogdanovic, 14. Pelos Clippers, Lou Williams foi o destaque, com 24 pontos.

Com sua terceira vitória seguida, o Jazz já figura na segunda colocação do Oeste, com quatro triunfos e uma derrota. Já os Clippers, que iniciaram a temporada sob alta expectativa, têm três vitórias e dois revezes, figurando em uma modesta nona colocação da mesma tabela.

Já o Toronto Raptors, atual campeão da NBA, venceu a quarta nesta noite e despontou na vice-liderança do Leste. O triunfo foi obtido sobre o Detroit Pistons por 125 a 113, fora de casa. Pascal Siakam liderou os visitantes, com 30 pontos, e Fred VanVleet obteve um “double-double” de 13 pontos e 11 assistências.

Kyle Lowry, por sua vez, contribuiu com 20 pontos enquanto Serge Ibaka e Norman Powell anotaram 19 pontos cada. Pelos Pistons, o destaque foi Andre Drummond, com 21 pontos e 22 rebotes. A equipe de Detroit tem duas vitórias e três derrotas, e aparece agora na 10ª colocação do Leste.

Confira os resultados da noite desta quarta-feira:

Chicago Bulls 111 x 117 Cleveland Cavaliers

New York Knicks 83 x 95 Orlando Magic

Minnesota Timberwolves 95 x 117 Philadelphia 76ers

Milwaukee Bucks 105 x 116 Boston Celtics

Brooklyn Nets 108 x 118 Indiana Pacers

Detroit Pistons 113 x 125 Toronto Raptors

Washington Wizards 158 x 159 Houston Rockets

Oklahoma City Thunder 99 x 102 Portland Trail Blazers

Los Angeles Clippers 96 x 110 Utah Jazz

Sacramento Kings 111 x 118 Charlotte Hornetts

Golden State Warriors 110 x 121 Phoenix Suns

Acompanhe os jogos desta quinta:

Atlanta Hawks x Miami Heat

New Orleans Pelicans x Denver Nuggets

Los Angeles Clippers x San Antonio Spurs