Luciana Herrmann foi reconhecida como “Woman of Worth 2024”

A Nissan América Latina tem orgulho de anunciar que Luciana Herrmann, diretora regional de Comunicação, foi reconhecida com o prestigiado prêmio internacional “Woman of Worth 2024”, outorgada pelo Women’s Worldwide Car of the Year.

A premiação “Woman of Worth 2024” reconhece a importante contribuição de mulheres na indústria automotiva e suas incríveis conquistas em termos de igualdade de gênero, diversidade, equidade e inclusão no mundo. Por meio de uma análise que ressaltou a excelência de trinta candidatas, o júri chegou a dez finalistas de alto nível representando Austrália, Espanha, Estados Unidos, França, Itália, Japão, México e Suécia. Luciana Herrmann se distinguiu por sua sólida liderança e compromisso contínuo com a promoção da diversidade, equidade e inclusão, destacando o empoderamento do talento feminino no setor.

O júri da premiação “Woman of Worth” é formado por mulheres jornalistas especializadas de todo o mundo. O objetivo é dar visibilidade às mulheres na indústria e contribuir para que a voz delas seja ouvida em todos os continentes porque, para as mulheres, a mobilidade significa ter acesso a inúmeras possibilidades pessoais e profissionais.

“Considero este prêmio como uma grande responsabilidade e motivação para continuar abrindo caminho para que mais mulheres alcancem posições de liderança e mais homens acompanhem esta evolução. Agradeço ao júri, minha equipe, sponsors e mentores, que tornaram isso possível. Promover uma cultura inclusiva como fazemos na Nissan, mas também fora dela, é responsabilidade de todos”, afirmou Herrmann.

Tendo atuado anteriormente como diretora de Comunicação da Nissan Mexicana, a executiva assumiu a diretoria de relações públicas e comunicação interna, corporativa e de produto da Nissan América Latina em novembro de 2023. A Nissan América Latina é formada pelas subsidiárias da Nissan na Argentina, Brasil, Chile, México e Peru, bem como os 34 mercados que integram a Nissan Importers Business Unit (NIBU).

Com mais de duas décadas de experiência na indústria automotiva, Luciana tem sido uma das impulsionadoras de inúmeras iniciativas de integração e programas de diversidade. É também sponsor de “Gender Balance”, uma das Business Synergy Teams da Nissan América Latina. Além disso, durante toda sua carreira, ela tem liderado projetos de comunicação e marketing regionais e globais, promovendo um impacto positivo na cultura organizacional da companhia japonesa.

Nas esferas global e regional, a Nissan aderiu aos Princípios de Empoderamento das Mulheres (WEPs, na sigla em inglês). O projeto é capitaneado pela ONU Mulheres e o Pacto Global das Nações Unidas e tem o objetivo de apoiar a igualdade de gênero. A Nissan América Latina também conta com políticas inclusivas, que promovem um ambiente de trabalho seguro onde cada pessoa pode demonstrar todo seu potencial, celebrando as diferenças e abraçando a diversidade. (Foto: Nissan/Divulgação).