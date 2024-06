Mercedes-AMG lança novo GLC 43 4MATIC Coupé no Brasil

A Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil confirma a chegada do Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC Coupé no mercado brasileiro. O veículo compõe a gama de automóveis de alta performance da marca, atualizando um dos maiores portfólios de modelos superesportivos do país para 12 versões entre hatchbacks, sedans, SUV’s e elétricos.

O novo Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC Coupé já pode ser encomendado em concessionários da marca no país com o preço público sugerido de R$ 694.900,00. Anunciado na versão SUV no ano passado, o modelo traz agora a carroceria Coupé para oferecer uma opção ainda mais exclusiva para os fãs de conforto e desempenho.

O Mercedes-AMG GLC 43 Coupé é equipado com motor a gasolina de 421 cv assinado individualmente, além de ser eletrificado com uma rede de 48V e sistema de gerador de partida integrado (ISG), que garante uma potência adicional de 14 cv em situações de reaceleração e maior conforto em partidas e outras operações. O automóvel conta com o sistema de tração integral 4MATIC, suspensão AMG RIDE CONTROL com amortecimento adaptativo ajustável, uma transmissão de troca rápida de nove velocidades e eixo traseiro direcional em até 4,5°, contribuindo para a experiência de alta performance típica da Mercedes-AMG.

Com inúmeras características esportivas, tanto em seu exterior quanto em seu interior, o veículo apresenta um visual dinâmico e de alta qualidade. O design externo é caracterizado pela grade do radiador específica da AMG com lâmina verticais, um spoiler dianteiro exclusivo com acabamento cromado, painéis laterais integrados de forma harmoniosa, além de duas ponteiras de escapamento redondas, acabamento em trama metálica e um spoiler na tampa do porta-malas, com design ainda mais marcante e luxuoso. O interior do modelo também é marcado pelos bancos esportivos AMG em couro, apresentando gráficos e revestimentos exclusivos.

Principais equipamentos de série:

Ar-condicionado THERMATIC de 2 zonas;

Iluminação ambiente de 64 cores;

Pacote Estacionamento com câmera 360º e assistente de estacionamento PARKTRONIC;

Alarme Antifurto;

Sistema KEYLESS-GO para abertura/fechamento de portas e acionamento do motor sem chaves;

MBUX e ativação por voz “Hey Mercedes”;

Duas telas LCD – de 12,3” e 11,9”;

Carregamento sem fio para aparelhos celulares;

Integração para Smartphones sem fio (Apple CarPlay/Android Auto);

Sistema de navegação;

Burmester® 3D Surround Sound System (15 alto-falantes e 710W de potência);

Sistemas de direção semiautônoma;

Assistente Ativo de Distância DISTRONIC;

Assistente Ativo de Frenagem;

Assistente Ativo de Manutenção de faixa;

Assistente Ativo de Ponto Cego;

Proteção de Pedestres;

Suporte para manobras evasivas;

Assentos dianteiros revestidos em couro, elétricos (inclui lombar) e memória;

Teto solar panorâmico;

Faróis FULL LED com faróis altos adaptativos. (Fotos: Mercedes-AMG/Divulgação).