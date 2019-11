O Operário perdeu para o Guarani por 1×0 na tarde deste sábado (16), no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pela 36ª rodada da Série B, e desperdiçou o último fio de esperança de conseguir o acesso, O atacante Diego Cardoso fez o gol da vitória do Bugre, de pênalti, aos 33 minutos da primeira etapa.

Apesar de começo de jogo disputado, os donos da casa logo assumiram as ações da partida. O meia Rondinelly foi lançado na área e na dividida com o goleiro Rodrigo Viana foi derrubado na área e o pênalti foi marcado. No segundo tempo, o Fantasma chegou a ficar com um jogador a mais em campo, quando o volante Marcelo foi expulso, aos 15 minutos. Mesmo pressionando, o time de Ponta Grossa não conseguiu empatar.

Agora, o Operário apenas cumpre tabela na segunda divisão. Com apenas duas rodadas para o fim da competição, o Fantasma está na nona posição com 49 pontos, sem chances de brigar pelo acesso ou ameaçado pelo rebaixamento. Já o Guarani se recuperou do péssimo início de campeonato e praticamente dá adeus à chance de cair para a Série C. Com 44 pontos e na 11ª posição, a equipe paulista pode se salvar de vez ainda com o complemento da rodada.