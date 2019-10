Gennady Golovkin é o novo campeão dos médios da Federação Internacional de Boxe. Nesta madrugada de domingo, no Madison Square Garden, em Nova York, GGG derrotou o ucraniano Sergiy Derevyanchenko, por pontos, após 12 rounds equilibrados e bastante disputados. Os três jurados foram unânimes: 115 a 112 (duas vezes) e 114 a 113.

GGG soma agora 40 vitórias (35 nocautes), um empate e uma derrota, enquanto Derevyanchenko perdeu a segunda, depois de 15 combates (dez nocautes).

Após um início de estudos, GGG foi o primeiro a buscar o ataque e conseguiu derrubar um tímido Derevyanchenko no round inicial. No segundo, uma bela esquerda em cruzado explodiu no supercílio direito do ucraniano, abrindo um grande corte.

Raçudo e técnico, Derevyanchenko foi minar as forças de GGG, ao golpear muito bem a linha de cintura do rival, que acusou os golpes. Com isso, o lutador da Ucrânia venceu os três assaltos seguintes. Daí até o final, os pugilistas se revezaram no domínio do combate.

Mais econômico nos golpes, GGG apostou na força de seus punhos e até conseguiu colocar ataques potentes. Apesar do constante sangramento no corte, Derevyanchenko buscou imprimir sempre um ritmo forte, repleto de sequências velozes e variadas, que constantemente confundiram o lutador do Casaquistão.

Ao final, os jurados viram vitória de GGG, o que causou protestos do pessoal de Derevyanchenko. Uma revanche não está fora de propósitos, mas uma unificação com o norte-americano Demetrius Andrade, campeão pela Organização Mundial de Boxe, ou uma esperada terceira luta com o mexicano Saul Canelo Alvarez ainda são apontadas como melhores opções.

O certo é que GGG, aos 37 anos, não possui mais a mesma velocidade e força nos punhos. Ele pode ter vencido Derevyanchenko, mas não tem chance nenhuma contra o tempo.