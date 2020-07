A Federação Paranaense de Futebol tem feito o impossível para que o Campeonato Estadual seja retomado ainda em julho. Após entregar um ofício à Câmara Municipal de Curitiba, a entidade estuda também levar jogos da competição para Santa Catarina. A informação é do Globoesporte.com.

O Campeonato Catarinense foi retomado nesta semana, o que facilitaria o andamento da competição paranaense. No entanto, no estado vizinho, alguns jogadores e membros da comissão técnica da Chapecoense testaram positivo para coronavírus, após a partida contra o Avaí, realizada durante esta semana.

A FPF ainda busca uma reunião com a Secretaria Estadual de Saúde. Porém, o governo estadual já ressaltou que o momento não é para discussão da volta do futebol no Paraná.

Nesta sexta-feira, o Estado bateu o recorde de mortes por coronavírus. Foram 47 mortes registradas e 2.063 novos casos confirmados.

Petraglia acha boa ideia

Em entrevista recente à Tribuna, o presidente do Athletico, Mario Celso Petraglia, destacou que também gostaria que o Paranaense fosse retomado. Em entrevista à Rádio Transamérica, o cartola afirmou que seria “uma boa ideia jogar em Santa Catarina e que seria um tapa na cara nos políticos do Paraná”.

