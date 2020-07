A Libertadores já tem data para retornar. Nesta sexta-feira (10), a Conmebol se reuniu e deu indícios que o torneio continental voltará a ter jogos no dia 16 de setembro, com a final acontecendo em janeiro de 2021. Com isso, as 11 datas restantes teriam quatro meses para serem disputadas.

No calendário divulgado pela CBF na última quinta-feira (9), haviam algumas datas disponíveis para que acontecessem os jogos dos torneios sul-americanos. Pela distribuição apresentada, seriam três partidas em setembro e uma em outubro para acabar a fase de grupos. Em novembro e dezembro aconteceriam as oitavas e quartas de final, enquanto as semifinais e a decisão seriam realizadas em janeiro,

Desta forma, o Athletico volta a campo pelo torneio entre os dias 15 e 17 de setembro contra o Jorge Wilstermann, na Bolívia. O confronto com o Colo-Colo, na Arena, seria entre os dias 22 e 24, enquanto a volta em casa contra os bolivianos seria entre 29 e 30 de setembro e 1º de outubro. Por fim, o Rubro-Negro fecharia a participação na fase de grupos entre 26 e 28 de outubro, contra o Peñarol, no Uruguai.

Não foi discutido se os times jogariam em seus estádios os jogos, uma vez que dependeria da situação da pandemia do coronavóirus, mas a tendência é que as equipes atuem em seus países.

Eliminatórias para a Copa do Mundo

Na reunião, a Conmebol também mudou a data do início das Eliminatórias para a Copa do Mundo. Ante com os primeiros jogos para a primeira semana de setembro, a competição agora começará em outubro.

