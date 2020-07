No mesmo documento em que solicitou o Ato Trabalhista, divulgado em primeira mão pela Tribuna, na última quarta-feira, o Coritiba divulgou algumas informações sobre seu balanço financeiro de 2019.

E o que mais chamou a atenção foi o déficit que o clube teve de 2018 para o ano passado. O valor negativo é de R$ 50 milhões, sendo que R$ 43 milhões foram só de queda de receita das cotas de televisão.

Nesta temporada, mesmo com o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro, o Verdão tem convivido com a indefinição sobre o acordo com a Turner. Com isso, o clube fechou nos últimos dias um contrato com a TV Globo no valor de R$ 22 milhões, que é válido somente para 2020.

Outro ponto que chamou a atenção no balanço do clube é que o valor da dívida chegou a cerca de R$ 56 milhões.

