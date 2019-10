O clima de decisão entre Flamengo e Grêmio parece ter deixado os ânimos do lateral-esquerdo Filipe Luís e do volante Willian Arão um pouco mais exaltados durante o empate em 1 a 1, na noite desta quarta-feira, na Arena do Grêmio. Os dois flamenguistas discutiram rispidamente e chegaram a trocar ofensas e empurrões durante a partida. Após o jogo, eles minimizaram a situação.

A confusão aconteceu por volta dos 17 minutos do segundo tempo, quando o Grêmio teve boas oportunidades de abrir o placar – a partida ainda estava 0 a 0. Os dois jogadores se xingaram e se empurraram e Filipe Luís precisou ser contido pelos companheiros.

“Foi (uma discussão) tão forte quanto um jogo de semifinal, que é um jogo de muita tensão e emoção. Às vezes, a gente acaba falando num tom mais forte do que o normal. Mas o Arão é meu amigo, a gente já conversou e isso é coisa de jogo e fica no campo. O importante é que se fale na cara”, disse o lateral, em entrevista à TV Globo.

Willian Arão também seguiu a mesma linha de raciocínio. “Coisa de jogo. Eu acho uma coisa e às vezes ele acha outra. O importante é que a gente se entendeu depois e está tudo certo”, garantiu o flamenguista.

O jogo de volta entre Flamengo e Grêmio está marcado para acontecer no dia 23 de outubro, às 21h30, no Maracanã. Quem vencer o jogo está classificado. O time carioca joga pelo empate por 0 a 0 para chegar à decisão da Libertadores. Se a partida ficar no 1 a 1 novamente, a decisão será nos pênaltis e, caso a igualdade do placar seja com dois ou mais gols, é o Grêmio quem avança.