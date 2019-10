Depois de mais de dois anos, o francês Jo-Wilfried Tsonga voltou a vencer um jogo válido por uma chave principal de um Masters 1000. O fim do jejum em um torneio deste status ocorreu nesta segunda-feira, quando ele superou o russo Andrey Rublev por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 4/6, 7/5 e 6/4, em Paris.

Ex-número 5 do ranking mundial e que hoje ocupa a 35ª posição da ATP, Tsonga não ganhava uma partida de uma Masters desde maio de 2017, quando estreou no saibro de Madri com um triunfo sobre o Andrey Kuznetsov, outro tenista da Rússia.

Com o triunfo sobre o jovem de 22 anos que figura na 22ª posição do ranking, o veterano de 34 anos avançou para encarar na segunda rodada do Masters 1000 de Paris o italiano Matteo Berrettini, décimo cabeça de chave, que abrirá campanha direto na segunda fase da competição realizada em quadras duras e cobertas na capital francesa.

E outro veterano tenista que estreou com vitória nesta segunda-feira em Paris foi o espanhol Fernando Verdasco, de 35 anos, que derrotou o croata Borna Coric, também por 2 sets a 1 e de virada, com parciais de 3/6, 6/4 e 6/3. Assim, Verdasco avançou para ser o adversário de estreia do alemão Alexander Zverev, sexto cabeça de chave, que abre a sua campanha direto na segunda rodada.

Já o primeiro oponente do espanhol Rafael Nadal, segundo pré-classificado da competição, será o francês Adrian Mannarino, que ganhou convite para entrar na chave principal e na estreia superou o norueguês Casper Ruud por 6/4 e 6/2.

Possível rival de Nadal em uma eventual oitava de final em Paris, o croata Marin Cilic estreou com vitória sobre o polonês Hubert Hurkacz por 7/6 (7/5) e 6/4. Assim, ele será o primeiro adversário do suíço Stan Wawrinka, 16º cabeça de chave e outro tenista que abre campanha na segunda rodada.

Já o canadense Milos Raonic bateu com facilidade o britânico Cameron Norrie, com parciais de 6/3 e 6/2, e se classificou para ser o rival de estreia do austríaco Dominic Thiem, quinto cabeça de chave e campeão do Torneio de Viena no último domingo.

O alemão Jan-Lennard Struff, o chileno Cristian Garin, o moldávio Radu Albot e os franceses Jeremy Chardy e Benoit Paire também estrearam com vitória no Masters de Paris em outros confrontos realizados nesta segunda-feira.