Em grande fase, o monegasco Charles Leclerc voltou a superar seus rivais e liderou o terceiro treino livre para o GP da Rússia da Fórmula 1. Neste sábado, o piloto da Ferrari marcou 1min32s733 na sua melhor volta para terminar a atividade mais uma vez em primeiro.

Leclerc, que já havia sido o mais rápido no primeiro treino livre e tinha ficado em segundo na atividade seguinte, ambas disputadas na sexta-feira, ficou 0s396 à frente de seu companheiro Sebastian Vettel, indicando que é o principal favorito a conquistar mais uma pole.

As Mercedes vieram logo atrás com Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, na terceira e quarta posições, respectivamente. A equipe alemã venceu todos os GPs na Rússia até aqui, mas se vê ameaçada na temporada pela melhora considerável da Ferrari nas últimas provas.

Hamilton, que lidera o Mundial de Pilotos, já havia reconhecido a superioridade da Ferrari nas últimas corridas e alertou que a Mercedes precisa progredir rapidamente para voltar a triunfar na temporada. O inglês anotou o tempo de 1min33s129, enquanto o finlandês fez 1min33s354.

O holandês Max Verstappen, da Red Bull, não repetiu o desempenho do segundo treino livre, em que ele foi o mais rápido, e marcou o quinto melhor tempo, a 1s494 do líder Leclerc. O francês Romain Grosjean, da Haas, fechou a lista dos seis primeiros na atividade que antecede o treino oficial de classificação no traçado russo.

O tailandês Alexander Albon, da Red Bull, foi o sétimo, o alemão Nico Hulkenberg, da Renault, o inglês Lando Norris, da McLaren, e o dinamarquês Kevin Magnussen, da Haas, completaram o grupo dos dez primeiros colocados.

A sessão classificatória para o GP da Rússia será disputada neste sábado, às 9 horas. A largada para a corrida no traçado russo está agendada para as 8h10 do domingo.