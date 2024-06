Hyundai apresenta iniciativas voltadas às soluções em hidrogênio

A Hyundai participou do congresso “Hydrogen Expo South America”, que ocorre no Rio de Janeiro (RJ) nos dias 5 e 6 de junho. O evento reúne empresas, autoridades e especialistas para discutir o uso do hidrogênio como solução de energia limpa em diversos setores de atividade.

No painel “Carros e Caminhões a Hidrogênio”, Anderson Suzuki, Head de Novos Negócios de Hidrogênio da Hyundai Motor para as Américas Central e do Sul, apresentará ao público o histórico de trabalho da marca nessa área, os produtos da empresa movidos a célula de combustível, e as tendências que a companhia vislumbra para o avanço do uso desse recurso no setor automotivo.

“A Hyundai se posiciona globalmente como uma fornecedora de soluções de mobilidade com foco em energia limpa. E neste cenário o hidrogênio exerce papel importantíssimo. Já são mais de 20 anos desde os primeiros protótipos e experimentos com célula de combustível, passando por veículos de passeio, ônibus e caminhões. Hoje, estamos posicionados para impulsionar o uso massivo do hidrogênio nos transportes, por meio de pesquisa e desenvolvimento voltado à acessibilidade ao recurso”, afirma o executivo.

A marca também levará ao evento o Nexo, veículo movido a hidrogênio, que poderá ser visto de perto pelos participantes nos dois dias de congresso. SUV de porte médio, o Hyundai Nexo tem potência combinada de 183 cv entre a propulsão de célula de combustível e o motor elétrico, e oferece uma autonomia de 666 quilômetros (ciclo WLTP). O veículo incorpora ainda tecnologias inovadoras, como a purificação de ar durante a rodagem, o que garante uma experiência de condução ainda mais limpa e saudável.

A fabricante sul-coreana está expandindo suas soluções em hidrogênio para além dos veículos de passeio, incluindo caminhões, ônibus, bondes, equipamentos especiais, embarcações, geradores de energia e mobilidade aérea avançada. Essa abordagem integrada visa acelerar a transição energética e estabelecer uma sociedade baseada no hidrogênio.

Recentemente, a Hyundai Motor Company compartilhou sua visão para o setor de hidrogênio na Advanced Clean Transportation (ACT) Expo 2024, nos Estados Unidos, onde foram apresentadas soluções de logística limpa impulsionadas pelo caminhão elétrico movido por célula de combustível a hidrogênio da marca, o XCIENT Classe 8 Fuel Cell. A Hyundai também promoveu exposições digitais, que demonstraram o conceito de aprimoramento do veículo e suas tecnologias na cadeia de valor de hidrogênio.

Compromisso global com o hidrogênio limpo

Durante a Consumer Electronics Show (CES) 2024, realizada em janeiro deste ano, em Las Vegas, Jaehoon Chang, Presidente e CEO da Hyundai Motor Company, destacou a visão da empresa em seu discurso de abertura. “O hidrogênio limpo deve ser para todos, impulsionando tudo, e disponível em todos os lugares”. Essa percepção visionária reflete o compromisso da marca em criar um futuro mais sustentável para a mobilidade, com foco na neutralidade de carbono até 2045.

Sob esta diretriz, a marca investe em soluções de hidrogênio em toda a sua cadeia de valor, desde a produção até o consumo final, acreditando que o combustível é a chave para a energia limpa do futuro. De acordo com esse direcionamento corporativo, a empresa se compromete em promover o uso de 100% de energia renovável em suas fábricas, globalmente, até 2045, e estende esse desafio às subsidiárias até 2050.

A Hyundai Motor Brasil está alinhada com essa visão global e tem o potencial de adotar essas inovações não apenas nos futuros veículos a serem produzidos, mas também na produção do combustível limpo. Com isso, a Hyundai reafirma seu compromisso em impulsionar a mobilidade sustentável no Brasil e em todo o mundo. (Fotos: Hyundai/Divulgação).