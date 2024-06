BYD mantém liderança do mercado brasileiro em maio

No mês de maio a BYD mostrou que, mesmo com uma retração geral de vendas do mercado automotivo nacional, se manteve firme na liderança entre os veículos elétricos, registrando 3.695 unidades 100% elétricas emplacadas e mais de 71% de participação de mercado. A BYD vendeu sozinha mais que o dobro dos concorrentes somados (1.461), mostrando que a cada mês se consolida na liderança entre os modelos elétricos no país.

O líder do mês foi o BYD Dolphin Mini, que sozinho contou com 2.104 unidades comercializadas, seguido do BYD Song Plus, o SUV híbrido plug-in (PHEV) mais vendido do mês, com 1.560 novos carros circulando nas ruas. Na soma de carros 100% elétricos e veículos híbridos, a BYD também segue na liderança, com 5.255 unidades emplacadas, um número que garantiu à marca a permanência entre as 10 maiores do mercado automotivo geral.

“Maio foi um mês extraordinário para a BYD, que vendeu quase 332 mil carros no mundo, um crescimento de 38% em relação ao mesmo período de 2023. No Brasil, tivemos um mês muito desafiador para todo o setor automotivo e para nós não foi diferente. Além de registrar dois dias úteis a menos por conta de feriados, vivenciamos uma catástrofe sem precedentes no Rio Grande do Sul. Seguimos nossos esforços e nossa campanha para ajudar os gaúchos, levando mantimentos e cedendo nossos carros, que estão sendo usados pelas autoridades como fonte de energia para equipamentos usados nos resgastes e buscas”, destaca Alexandre Baldy, conselheiro especial da BYD.

Segundo o executivo, a marca segue firme com seus objetivos e acredita em uma pronta retomada dos emplacamentos no mês de junho, em que será lançado um novo modelo a integrar a linha no Brasil e diversas outras ações, ofertas e condições especiais de vendas.

Vendas globais

As vendas da BYD seguem em crescimento a nível global, com registro de 331.817 carros vendidos no mundo, um aumento de 38% em relação as vendas do mesmo mês no ano passado (240.220). Apenas na China as vendas foram de 275.746 carros, um crescimento 1,2% acima dos 272.234 do mês anterior.

Rede de concessionárias

Em maio o grupo Dahruj vendeu mais de 1.090 unidades, liderando o ranking entre a rede e seguido por Águia Branca (830), Saga (743), Parvi (478) e Carmais (467). A rede de concessionárias BYD segue em franca expansão, com a inauguração da centésima loja em Florianópolis (SC), operada pelo grupo DVA. Os planos da BYD do Brasil é que até dezembro a rede conte com 250 concessionárias, entre nomeadas e inauguradas.

Acumulado do ano

Os números de janeiro a maio comprovam a estratégia acertada da marca com o Brasil e o seu avanço com os planos de curto, médio e longo prazo no País. No total, a marca acumula mais de 27 mil unidades emplacadas, número que supera todo o desempenho de 2023 de janeiro a dezembro.

Apenas entre os elétricos, foram mais de 19 mil novos carros circulando nas ruas do Brasil, uma participação de mercado de mais de 71% no acumulado do período. Entre os híbridos, a marca é líder (PHEV) e anota 8.125 BYD Song Plus emplacados, o SUV híbrido puro mais amado pelos brasileiros, referência em design, conforto e desempenho. (Fotos: BYD/Divulgação).