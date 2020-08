O retorno do Cartola FC, o maior fantasy game do mundo, ocorre a partir do dia 8 de agosto, com o início do Brasileirão, mas o mercado já está aberto para quem quiser escalar o seu time. Com o objetivo de ajudar os cartoleiros nesse início, separamos três dicas que precisam ser levadas em consideração na hora de escolher seus jogadores. Confira!

O importante é valorizar

Quem não tem tanta experiência no Cartola às vezes tem dificuldade de entender isso, mas nas três primeiras rodadas o fundamental não é fazer a maior pontuação possível e sim ganhar cartoletas. Isso será fundamental na sequência da competição para que seja possível escalar o melhor time possível. Portanto, escolha jogadores relativamente baratos e que tenham potencial de valorizar. Ou seja, Arrascaeta nessa primeira rodada, nem pensar!

Se informe até o mercado fechar

Poucas coisas são mais frustrantes no Cartola do que ver aquele jogador que foi escolhido com carinho para o seu time no banco de reservas ou nem relacionado para o jogo. Por isso é importante ficar atento nas prováveis escalações até o mercado fechar, o que esse ano será uma hora antes da primeira partida da rodada. Não adianta escalar dois dias antes e depois reclamar. Nesse fantasy, informação é fundamental.

Tenha apostas pessoais, mas sem esquecer dos mitos

O cartoleiro que simplesmente copia o time de alguém que admira e normalmente vai bem no fantasy, normalmente se dá mal. É importante ter apostas pessoais, baseadas em desempenhos recentes, histórico e estatísticas, que vão fazer se diferenciar do restante dos cartoleiros. Mas isso não quer dizer esquecer os mitos. Se o Gabigol, por exemplo, estiver em todas as equipes e não na sua e for muito bem, a decepção vai ser grande. Importante é mesclar as apostas com os mitos.

