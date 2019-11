Nem o torcedor mais otimista acreditava que o herói da vitória do Guarani sobre o Sport saísse do banco de reservas e fosse um nome até então em esquecimento: Diego Cardoso. Emprestado pelo Santos, o atacante recebeu a primeira oportunidade sob comando de Thiago Carpini, voltou a campo depois de mais de 90 dias e marcou o gol da vitória por 1 a 0 aos 49 minutos do segundo tempo – o tento quebrou jejum de mais de cinco meses sem marcar.

A última partida de Diego Cardoso havia sido em 23 de julho, na derrota para o Cuiabá, ainda com Roberto Fonseca à frente da comissão técnica. De lá para cá, foi opção em nove rodadas, mas não ganhou um minuto sequer em campo.

O bom desempenho recente nos treinamentos foi fundamental para que o atual treinador cogitasse nova oportunidade para Diego Cardoso, recompensado com gol no apagar das luzes, crucial para encaminhar a permanência do time campineiro na Série B do Campeonato Brasileiro.

“Diego Cardoso sabe que era a minha opção de entrada em Sorocaba. Eu fiz três substituições por necessidade, nenhuma por tática. Estou falando isso há tempo. Tenho colocando ele no time de cima para trabalhar com Michel Douglas, Nando e Davó. Esperava essa resposta”, comentou Carpini, em entrevista coletiva.

“Quando você começa a observar no dia a dia, vê a fome e a vontade de querer ajudar. Parabéns! Fico muito feliz por ele. É um cara muito trabalhador e merece muito, assim como todos eles. Mais uma vez eu falo: o mérito é total deles. Eles compram a ideia e executam”, emendou.

Com o resultado positivo, o Guarani quebrou jejum de três rodadas e saltou aos 39 pontos, agora em 13º lugar. O próximo compromisso do time campineiro será na terça-feira, diante do líder Bragantino, às 21h30, no Estádio Nabi Abi Chedid.