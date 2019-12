Cristiano Ronaldo voltou a balançar as redes pela Juventus neste domingo, mas o time de Turim tropeçou ao empatar em 2 a 2 com o Sassuolo em casa e, além de ver sua série de seis vitórias na temporada ser interrompida, pode perder a liderança do Campeonato Italiano.

A liderança do torneio nacional está ameaçada porque a Juventus tem 36 pontos e está a dois da vice-líder Inter de Milão, que só precisa de uma vitória contra o Spal neste domingo para ultrapassar o rival e assumir o primeiro posto. O Sassuolo tem 14 pontos e ocupa o 12º lugar.

O goleiro Turati teve participação decisiva na missão, que acabou sendo bem-sucedida, de parar Cristiano Ronaldo e companhia. O astro português jogou bem e voltou a marcar após quatro jogos, mas viu o arqueiro do Sassuolo brilhar em várias oportunidades.

A Juventus inaugurou o marcador no primeiro tempo com Bonucci, em chute cruzado aos 19 minutos. Dois minutos depois, o Sassuolo chegou ao empate com um golaço marcado pelo francês Boga. Ele tabelou com Caputo e deu um lindo toque para encobrir Buffon e marcar.

No primeiro minuto da etapa final, o zagueiro holandês De Ligt falhou na tentativa de afastar e entregou a bola nos pés de Caputo, que bateu rápido. Buffon falhou ao deixar a bola passar e permitiu a virada dos visitantes. O veterano pediu desculpas pela falha.

Foi então que Turati começou a ser protagonista. Em três minutos, o goleiro foi exigido três vezes e se tornou um paredão. Primeiro, fez linda defesa em falta cobrada por Cristiano Ronaldo, depois parou Higuain e Emre Can.

No entanto, Turati nada pôde fazer quando Cristiano Ronaldo cobrou pênalti com categoria para empatar a partida. A penalidade foi sofrida por Dybala, que sofreu um carrinho de Romagna. De novo visual, com uma tiara para segurar o cabelo, o atacante português ainda balançou as redes mais uma vez, mas o gol não foi validado porque ele estava em posição irregular. No final, o arqueiro do time visitante voltou a salvar a sua equipe mais duas vezes, nos arremates de Dybala e Ramsey.