O Londrina segue ladeira a baixo. Na noite desta terça-feira, em Santa Catarina, o LEC perdeu para o Criciúma por 2×0, no estádio Heriberto Hülse, e entrou na zona do rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. Com 35 pontos, o Tubarão é o 17º colocado e fica a três do Figueirense, primeiro clube fora da ZR.

Com Silvinho no comando, após a demissão de Mazola Júnior, o Londrina foi a campo com diversas novidades, já que não contava com Raí Ramos, Alemão, Germano, Higor Leite e André Moritz. E o martírio do Tubarão seguiu já nos primeiros minutos. Aos 10, Andrew ajeitou com o peito e Léo Gamalho bateu com força no canto de César, que não alcançou. 1×0.

O resultado já colocava o LEC na zona do rebaixamento, já que o Figueirense ultrapassava a equipe paranaense. Mesmo assim, o Londrina teve dificuldades pra sair pro campo ofensivo. O Criciúma também pouco assustou no primeiro tempo, já que tinha a vantagem no placar.

Na etapa final, a história seguiu a mesma. Sem poder ofensivo, o Londrina viu o time da casa dominar novamente. Sem grandes emoções, o tento que ‘matou’ o Tubarão foi do atacante Andrew, aos 34 minutos, após um contra-ataque mortal do Tigre. Estava marcada ali a quinta derrota consecutiva do clube paranaense na Série B. A equipe alviceleste vai buscar a reabilitação contra o Botafogo-SP, no sábado, às 19h, no estádio do Café.

Ficha técnica

SÉRIE B

2º Turno – 35ª Rodada

CRICIÚMA 2X0 LONDRINA

Criciúma

Paulo Gianezini; Carlos Eduardo, Thales, Derlan e Marlon; Eduardo, Wesley, Foguinho (Jean Mangabeira) e Daniel Costa (Reinaldo); Andrew (Vinicius) e Léo Gamalho.

Técnico: Roberto Cavalo

Londrina

César; Sílvio, Dirceu, Léo Rigo e Felipe; Matheus Bertotto (Matheus Neris), Pedro Cacho e Matheus Bianqui (João Paulo); Uelber (Júnior Pirambu), Léo Passos e Luidy.

Técnico: Silvinho

Local: Estádio Heriberto Hülse

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Lucio Flor (RS) e Michael Stanislau (RS)

Gols: Léo Gamalho aos 10′ do 1ºT; Andrew aos 34′ do 2ºT;

Cartões amarelos: Matheus Neris, Sílvio, Léo Rigo (LEC); Daniel Costa, Foguinho, Carlos Eduardo (CRI)