O Operário conseguiu um ponto importante para seguir na briga pelo acesso à elite do futebol brasileiro. O Fantasma foi a Maceió, na noite desta terça-feira, e empatou em 0x0 com o CRB, outro concorrente direto. O duelo foi válido pela 29ª rodada da Segundona.

Com o resultado, o Operário chega aos 40 pontos e fica a seis do quarto colocado. O Fantasma segue na parte de cima da tabela de classificação em nono lugar.

O Operário chegava ao estádio Rei Pelé com a moral em alta, após ter vencido o Londrina no clássico regional, fora de casa. Com isso, uma nova vitória poderia colocar o Fantasma mais próximo novamente do G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Para o jogo, o técnico Gerson Gusmão voltou a contar com o lateral-esquerdo Julinho, o meia Cleyton e o atacante Felipe Augusto.

No primeiro tempo, o duelo foi bem abaixo do esperado. Foram escassas as oportunidades para ambos os lados. A chance mais clara só veio aos 44 minutos, com o atacante Léo Ceará arriscando no canto da meta do Fantasma. A bola passou muito perto.

A etapa final foi melhor do que a primeira parte do duelo. Logo aos dois minutos, Léo Ceará teve uma boa chance. O atacante recebeu livre na área e cabeceou pra fora. O Operário quase abriu o marcado logo na sequência, mas Uilliam carimbou os postes da meta do goleiro Andrey.

Aos 30, o CRB teve a oportunidade de balançar as redes com Alisson Farias. A bomba do atacante explodiu no goleiro Rodrigo Viana. No lance seguinte, após rebote, Élton soltou um foguete e o goleirão do Operário voltou a brilhar. Sem maiores oportunidades, o placar ficou zerado mesmo.

Ficha técnica

SÉRIE B

2º Turno – 29ª Rodada

CRB 0X0 OPERÁRIO

CRB

Andrey; Israel, Wellington Carvalho, Victor Ramos e Bryan; Claudinei, Lucas Siqueira e Marcos Serrato (Élton); Wiliam Barbio (Edson Cariús), Léo Ceará (Willie) e Alisson Farias.

Técnico: Marcelo Cabo

Operário

Rodrigo Viana; Lennon, Edson Borges, Alisson e Julinho; Jardel, Índio (Chicão) e Marcelo (Cléo Silva); Felipe Augusto (Felipe Alves), Uilliam e Cleyton.

Técnico: Gerson Gusmão

Local: Rei Pelé (Maceió-AL)

Árbitro: Andrey da Silva e Silva (PA)

Assistentes: Márcio Gleidson Correia Dias (PA) e Helcio Araújo Neves (PA)

Cartões amarelos: Rodrigo Viana, Jardel, Uilliam (OPE); Victor Ramos (CRB)