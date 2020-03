O volante Matheus Sales admite a responsabilidade do Coritiba em vencer o clássico contra o Athletico, no próximo domingo (15), às 16h, no Couto Pereira. Quem vencer termina a primeira fase na liderança.

Os motivos para a responsabilidade maior do Coxa é o fato do time ter sido eliminado precocemente na primeira fase da Copa do Brasil, restando apenas a disputa do Estadual e do Brasileirão no restante da temporada.

“A gente sabia que quando aconteceu isso [a eliminação] a gente sabia que a responsabilidade aumentaria muito. Então, nós temos noção do peso do jogo para nos dar confiança para a sequência do Estadual”, analisa Matheus Sales.

Além disso, o Furacão vai jogar o Atletiba com o time de aspirantes, já que a equipe terá dois jogos da Libertadores fora de casa, contra Colo-Colo, nesta semana, no Chile, e Jorge Wilstermann, na próxima terça-feira (17), na Bolívia.

“Se eles vão colocar o time alternativo ou não, Não temos nada a ver com isso. Nós temos que trabalhar bem para vencer o jogo”, acredita o volante.

