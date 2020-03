Alex Muralha completa nesta terça-feira (10) um ano desde a sua estreia no Coritiba. No período, o goleiro assumiu a titularidade na vaga do ídolo Wilson e foi um dos destaques da campanha do acesso à Série A.

Neste ano, com o retorno de Wilson após passagem por empréstimo pelo Atlético-MG, Muralha voltou a ganhar a titularidade da meta coxa-branca. O goleiro de 30 anos pertence ao Flamengo e renovou seu contrato de empréstimo com o Coritiba até o final do ano.

“Já vivi momentos especiais, como o acesso. Recebo o carinho dos torcedores no dia-a-dia e minha família está bem adaptada em Curitiba. Queremos muito vencer esse Estadual e seguimos trabalhando forte para que isso aconteça”, garante Muralha.

O goleiro chegou ao Coxa em descrédito, principalmente pela saída do Flamengo. Motivo de chacota quando atuava pelo clube carioca, Muralha atuou em 2018 no Albirex, do Japão, por empréstimo. A volta por cima foi rápida. No primeiro clássico como titular, ele fez uma defesa memorável em uma cobrança de falta, garantindo a vitória e a classificação para a fase seguinte.

“Tenho ótimas recordações, desde a minha volta do Japão para o Rio de Janeiro. O Rodrigo Pastana [diretor executivo do Coritiba] me ligou fazendo o convite. Disse que confiava muito no meu trabalho e que eu poderia ajudar o clube a conquistar o acesso. Guardo sempre essa frase e posso dizer que me sinto em casa”, disse o goleiro.

Coritiba 1 x 0 Paraná, Campeonato Paranaense 2019, Taça Dirceu Kruger, Estádio do Pinhão em SJP. Foto: Albari Rosa/Arquivo/Gazeta do Povo

Muralha tem 43 jogos pelo Coritiba e 35 gols sofridos, média de 0,81 gol sofrido por partida. O goleiro espera fazer um bom Brasileirão pelo Alviverde.

“Tive momentos muito felizes com a camisa de Figueirense e Flamengo em edições do Brasileiro e sei de todas as dificuldades. Queremos fazer um campeonato muito bom e honrar a camisa do Coritiba com uma posição digna na competição”, finaliza.

+ Mais do Coxa

+ “Dia do Coritiba” é aprovado e deve virar lei; saiba a data

+ Veja o preço e onde comprar ingressos para o Atletiba

+ Coritiba bate PSTC e Atletiba na última rodada ganha contorno decisivo

+ Coritiba fecha acordo e gastará milhões em dívida com Carpegiani