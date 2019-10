O Coritiba encara o Vila Nova, neste sábado (19), às 16h30, no Serra Dourada, querendo dar mais um passo rumo ao acesso na Série B. Depois de se consolidar por duas rodadas seguidas no G4, o Coxa agora pode subir para a terceira posição, algo que não acontece desde a 20ª rodada. O jogo terá transmissão do Premiere para todo o Brasil, mas você também pode acompanhar todos os lances no Tempo Real da Tribuna do Paraná!

A possibilidade veio diante do tropeço do Atlético-GO, que na quinta-feira (17) ficou no 0x0 com o Botafogo-SP. O Dragão, aliás, já não vence há cinco rodadas, somando quatro empates e uma derrota neste período, e descolando dos primeiros colocados, voltando ao pelotão dos que querem garantir uma vaga na Série A do ano que vem. Com isto, aumentou a concorrência e já pode ser ultrapassado pelo Alviverde.

Para isto, basta o time coxa-branca vencer os goianos. Uma tarefa que se torna menos complicada diante dos números. Apesar de ter vencido apenas três vezes como visitante, o Coritiba vem de um triunfo longe do Couto Pereira (2×1 no São Bento, em Sorocaba) e terá pela frente o pior mandante da competição. Com apenas 26,19% de aproveitamento, o Tigre conseguiu apenas uma vitória diante da sua torcida, com mais oito empates e cinco derrotas. Nestes 14 jogos, marcou apenas sete gols e sofreu 14.

Até por isso, o Coxa não pode pensar em outro resultado em Goiânia que não seja voltar com os três pontos na bagagem. Não só pra subir mais uma posição, mas para desgarrar de quem vem de trás. Em uma rodada perfeita, com derrotas de América-MG e Paraná Clube, o Alviverde pode terminar a 30ª volta com cinco pontos de vantagem para o quinto colocado. E isto com um jogo a mais para fazer em relação aos adversários.

Além disso, se vencer e o Sport perder, o time coxa-branca ficaria apenas três pontos atrás dos pernambucanos, ainda tendo um confronto direto entre eles no Couto Pereira. Ou seja, o Coritiba pode emplacar sua quarta vitória seguida e mudar seu patamar na Série B, tendo uma reta final mais tranquila.

E nesta tentativa de embalar de vez, o técnico Jorginho ainda contará com a volta do atacante Robson, vice-artilheiro da equipe na segunda divisão, com seis gols, e vem se mostrando decisivo – marcou os gols de duas das últimas três vitórias do Verdão -. Ingredientes que só aumentam a confiança do Coritiba. Agora, é só fazer a parte dele em campo.

Adversário

O Vila Nova contará nesta partida contra o Coxa com a estreia do técnico Itamar Schülle, campeão paranaense pelo Operário em 2015. O treinador aposta no fator motivacional para fazer o time deslanchar e voltar a ganhar, algo que não acontece há quatro rodadas.

Ficha técnica

SÉRIE B

2º Turno – 30ª rodada

VILA NOVA x CORITIBA

Vila Nova

Rafael Santos; Patrick, Diego Jussani e Wesley Matos; Jefferson, Edinho, Ramon, Alan Mineiro e Gastón Filgueira; Gustavo Henrique e Bruno Mezenga.

Técnico: Itamar Schülle

Coritiba

Alex Muralha; Felipe Mattioni (Sávio), Romércio, Sabino e William Matheus; Matheus Salles, Vitor Carvalho, Thiago Lopes, Juan Alano e Robson; Rodrigão.

Técnico: Jorginho

Local: Estádio Serra Dourada (Goiânia-GO)

Horário: 16h30

Árbitro: Roger Goulart (RS)

Assistentes: Mateus Olivério Rocha (RS) e Gustavo Marin Schier (RS)

