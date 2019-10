O treinador Jorginho ainda não definiu quem deve assumir a lateral direita do Coritiba na partida contra o Vila Nova, neste sábado (19), às 16h30, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Durante o treinamento realizado na manhã desta sexta-feira (18), no CT do Atlético-GO, Jorginho testou várias situações de jogo. Com a suspensão do lateral-direito Diogo Mateus, Felipe Mattioni e Sávio disputam a vaga de titular.

Desde que o atual técnico assumiu o Coxa, os dois estão revezando no banco de reserva, mas ainda não tiveram oportunidade de entrar em campo sob o comando de Jorginho.

Durante a temporada, no entanto, Sávio disputou mais partidas. São 15 jogos contra nove de Mattioni.

Ataque

Para o ataque, o Verdão conta com o retorno de Robson, que cumpriu suspensão automática na última rodada. O vice-artilheiro do Coxa deve assumir o lugar de Rafinha, que levou o terceiro cartão amarelo.

Jorginho deve seguir no esquema 4-4-2 e a provável escalação o Coritiba é: Alex Muralha; Felipe Mattioni (Sávio), Romércio, Sabino e William Matheus; Vitor Carvalho, Matheus Sales, Juan Alano, Thiago Lopes; Robson e Rodrigão.

Contra o Vila Nova, o alviverde, que tem 46 pontos e está no G-4, busca a quarta vitória consecutiva.

