A Rede Paranaense de Comunicação (RPC), filiada da TV Globo no Paraná, reprisará, neste domingo (31), às 16h, a decisão entre Bangu e Coritiba, de 1985, que valeu o título de campeão brasileiro para o Coxa.

publicidade

Naquele ano, o Alviverde superou times como São Paulo, Cruzeiro, Flamengo, Santos, Corinthians e Atlético-MG antes de encarar o Bangu na decisão no Maracanã, com quase 100 mil presentes – quase 90 mil deles compostos por cariocas unidos em apoio ao Bangu.

Após empate em 1×1, a partida foi para a decisão por pênaltis, quando Ado acabaria errando a sexta cobrança para o Bangu e veria Gomes converter a penalidade do maior título da história alviverde.

+ Final de 1985 é o grande jogo da história do Coritiba pra torcida

Antes, no dia 24 de maio, a RPC já havia reprisado o jogo do título brasileiro do Athletico contra o São Caetano, em 2001.



A estratégia de passar novamente jogos antigos começou com a paralisação do futebol brasileiro por causa da pandemia do coronavírus. Inicialmente, a Globo passou jogos da seleção brasileira masculina e feminina.

publicidade

+ Você sabe tudo do Coritiba campeão brasileiro em 1985?

Em seguida, passou a apostar em conquistas dos clubes brasileiros, tendo transmitido partidas como Corinthians e Chelsea, do Mundial de 2012. Já no dia 7 de junho, será a vez de São Paulo e Liverpool, pelo Mundial de 2005.

+ Mais do Coxa:

+ Barroca crê que Coritiba terá “paradas duras” no início do Brasileirão

+ Clubes se unem contra Turner e contratam empresa indicada por Petraglia

+ Campeonato Paranaense pode voltar em junho

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?