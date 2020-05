A equipe da Gazeta do Povo/Tribuna do Paraná fez uma pergunta aos torcedores do Coritiba nos últimos dias: qual foi o jogo mais importante da história do clube? E a resposta foi quase uma unanimidade.

1674 coxas-brancas participaram e 71% deles (1188) escolheram a grande final do Campeonato Brasileiro de 1985, contra o Bangu, como o duelo mais emblemático.

Algo que não surpreende muito, uma vez que foi a maior conquista em 110 anos do Coxa. Na ocasião, o Alviverde foi até um Maracanã lotado e empatou em 1×1 com o clube carioca no tempo normal. Nos pênaltis, porém, venceu por 6×5 e foi o primeiro paranaense a conquistar um título nacional.

Outros mais votados

O segundo jogo mais importante do Coritiba, segundo os torcedores, foi a goleada de 6×0 sobre o Palmeiras, pela Copa do Brasil de 2011. 12% (201) escolheram esta partida, que é a mais recente da lista e foi emblemática, mostrando a força do time para todo o país.

Já em terceiro, com 4% (67 votos), ficou a final do Campeonato Paranaense de 2004, quando o Coxa empatou em 3×3 com o Athletico na Arena e conquistou a primeira taça na casa do rival.

