Apresentado oficialmente como técnico do Coritiba nessa terça-feira (3), Rodrigo Santana foi direto ao explicar a “matemática” para evitar o rebaixamento à Série B.

Segundo o substituto de Jorginho, ele não trabalhará com uma meta de pontuação, mas sim trabalhará para que o Coxa consiga ir somando o máximo de pontos a cada rodada desta Série A.

“A gente procura tirar esse tipo de meta, procuramos ganhar jogos. Precisamos somar pontos, viver jogo a jogo. Essa é a ideia que venho passando aos jogadores no dia a dia”, declarou Santana, que assume o Alviverde com 19 pontos em 19 jogos, na 17ª colocação do Brasileirão.

Sobre seu estilo de jogo, o ex-treinador de Atlético-MG e Avaí enfatiza que pretende ter um time balanceado entre ataque e defesa. “Nossa ideia sempre foi propor o jogo, querer ser bastante ofensivo, mas com equilíbrio. Uma equipe bem organizada, que também saiba se defender e não corra tantos riscos, que não tome tantos gols”, diz.

Pronto para o desafio, Rodrigo Santana tem uma estreia complicada neste domingo (8), em Porto Alegre. O Internacional é o segundo colocado, com 35 pontos, e ainda está invicto no Beira-Rio.

“Procurar somar ponto lá, trabalhar firme e viver jogo a jogo. Sabemos que o segundo turno da Série A vai afunilando, ficando mais difícil, algumas equipes que estão na Libertadores e Sul-Americana começam a ser eliminadas e vêm com foco total no Brasileiro”, enfatiza.

