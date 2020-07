O lateral-direito Rafinha reafirmou nesta sexta-feira (3) o seu desejo de encerrar a carreira no Coritiba. O jogador do Flamengo revelou que tem conversado com a diretoria do clube carioca para renovar o seu contrato, mas, que não pretende pendurar suas chuteiras no Rubro-Negro.

“Tenho carinho pelo Coritiba, foi o clube que me revelou. Sempre falei que tinha desejo de encerrar lá, e vou encerrar lá, se eles quiserem. Meu pensamento é de encerrar a carreira no Coritiba, uma forma de retribuir o que fizeram por mim”, disse o lateral.

Natural de Londrina, Rafinha, 34 anos, subiu ao time profissional do Coxa em 2004. Dois anos depois, o lateral foi negociado com o Schalke 04, da Alemanha. Após cinco temporadas, o jogador ficou um ano no Genoa, da Itália, antes de brilhar no Bayern de Munique – foram oito temporadas no clube alemão.

Rafinha desembarcou no Flamengo no ano passado e foi campeão do Brasileirão e da Libertadores.

