A diretoria do Coritiba conseguiu quitar a folha salarial do mês de maio durante esta semana. A informação foi divulgada pela Rádio Transamérica e confirmada pela Tribuna do Paraná.

O clube vinha com dificuldades financeiras por conta da pandemia do coronavírus e o coua diretoria fechou contrato com a Rede Globo para o Brasileirão deste ano.

Com isso, a folha salarial do Coxa foi normalizada e a expectativa é que o clube não sofra com atrasos salariais nos próximos meses.

+ Mais do Coxa:

+ Coritiba divulga vídeo com a despedida do lateral Yan Couto

+ Coritiba é o time da capital que terá o calendário mais enxuto

+ Coritiba é proibido de treinar no CT da Graciosa

A Tribuna precisa do seu apoio! 🤝

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?