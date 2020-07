A saída do lateral-direito Yan Couto do Coritiba já está certa desde fevereiro, quando ele foi vendido ao Manchester City, da Inglaterra. Porém, apenas aguardando a liberação para viajar para a Europa, uma vez que a janela de transferências foi adiada por causa da pandemia do coronavírus, o jogador agora ganhou um vídeo de despedida do clube.

Nele, o atleta relembra do momento em que se viu torcedor do Alviverde quando criança e conta um pouco também da transição para sair da arquibancadas para a base e também a estreia como profissional.

“Eu sempre fui torcedor, desde pequeno, sentei no estádio com meu pai, sempre tive contato com o clube muito grande. Eu gostava muito do Rafinha, do Léo Gago… Quando meu pai falou que ligaram da base do Coxa, fiquei muito feliz e contente. Fiquei arrepiado a primeira vez que fui ao CT”, disse Yan.

“Na estreia eu me via quando era pequeno na arquibancada e este ano eu estava no campo. Era uma coisa meio louca, eu não sabia como reagir, estava nos dois lados ao mesmo tempo e pude estrear pelo meu clube de coração. Vou sentir muita saudade”, completou ele, dizendo que quer voltar um dia.

Como profissional, Yan Couto fez duas partidas com a camisa do Coritiba, ambas pelo Campeonato Paranaense desse ano.

Confira o vídeo completo:

