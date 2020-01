Em entrevista à plataforma DAZN, que transmite o Campeonato Paranaense deste ano, o experiente meia Rafinha, do Coritiba, criticou o gramado da Arena da Baixada, casa do rival Athletico.

O experiente atleta de 36 anos atribuiu ao piso artificial do Furacão uma lesão que teve no púbis quando ainda defendia o Cruzeiro.

“A primeira vez que eu joguei lá [Arena da Baixada], acabei tendo uma lesão no meu púbis, muito em função do gramado”, disse, em entrevista antes do início deste Estadual.

+ Quer assistir aos jogos do Paranaense ao vivo? Assine a DAZN com 30 dias grátis”

“Muitos vão dizer que é um gramado melhor até, porque tem certo tipo de cuidado. Eu prefiro grama natural. Eu não gostei muito da experiência que eu tive, mas isso a gente tem que passar por cima”, complementou.

+ Veja a tabela e a classificação do Campeonato Paranaense!

O Furacão estreou a grama sintética da Baixada em fevereiro de 2016, em vitória por 1 a 0 contra o Criciúma, pela já extinta Primeira Liga. Contratado pelo Cruzeiro em julho de 2016, após um período na Arábia Saudia, Rafinha fez sua primeira partida pela Raposa na Baixada somente em 2018.

Na ocasião, em maio daquele ano, o Furacão perdeu para os mineiros por 2 a 1, na ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Rafinha atuou os 90 minutos. Em seguida, acabou no departamento médico com uma lesão no púbis.

O meia acertaria seu retorno ao Alto da Glória um ano depois, participando da campanha do acesso na Série B. Confira o vídeo abaixo.

+ Saiba como assistir aos jogos do Paranaense pelo celular, computador ou Smart TV

+ Mais do Coxa:

+ Coritiba está perto de atingir a meta de sócios traçada pela diretoria

+ Marcado por polêmicas e “exibido” nas redes sociais, Sassá chega pronto para estrear no Coritiba

+ Paraná Clube aumenta o valor do ingresso para o Paratiba