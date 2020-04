O Coritiba foi campeão brasileiro em 1985, conquista histórica que completará 35 anos em 2020. Você conhece tudo sobre o título do Coxa após vencer o Bangu no Maracanã lotado? No tempo normal, 1×1, e nos pênaltis deu o Alviverde por 6×5.

Responda abaixo e prove que você lembra da campanha de um momento tão importante do Verdão:

