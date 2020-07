Presidente do Coritiba, Samir Namur testou negativo para coronavírus, após ter realizado o teste na última terça-feira (7).

O dirigente alviverde resolveu fazer novamente o exame após ter se encontrado com o presidente Jair Bolsonaro, dia 30 de julho, ao lado de presidentes de outros sete clubes, para discutir a MP dos direitos de transmissão.

Bolsonaro revelou que testou positivo para a covid-19 na terça-feira (7). Por causa do curto tempo entre o contato de Bolsonaro com os dirigentes e sua demonstração de sintomas da doenças, existia a chance do presidente já estar contaminado quando recebeu os cartolas em Brasília.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o vírus se manifesta normalmente após cinco dias da infecção, mas têm casos que pode levar até 14 dias para aparecerem os primeiros vestígios.

