O Coritiba fechou uma permuta com a empresa Tintas Alessi, que dará ao clube tinta para pintar o estádio Couto Pereira e, em contrapartida, estampará sua marca no calção dos jogadores no Brasileirão, assim como em banners utilizados como fundo para entrevistas e plataformas online do clube.



“O acordo com a Tintas Alessi vem para a evolução do projeto de revitalização do estádio e centro de treinamento do Coritiba. Por isso, valorizamos essa parceria e na confiança do trabalho que vem sendo desenvolvido”, afirmou o diretor de marketing, Rafael Saling, ao site oficial do clube.

>> Em dificuldades financeiras, Coritiba pede Ato Trabalhista para não ‘quebrar’

O clube informa que a pintura do estádio já teve início durante esta paralisação das competições por causa da pandemia de coronavírus.



“Durante a pausa do futebol, decorrente da pandemia do Covid-19, o clube deu continuidade, dentro dos padrões estabelecidos pelo Governo do Estado e Prefeitura Municipal de Curitiba, às obras de revitalização do estádio. O setor Arquibancada Amâncio Moro já está quase concluído e a pintura da fachada externa do Couto Pereira também está sendo realizada”, informa o Coritiba.

