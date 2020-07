O curitibano Pedro Ken, 33 anos, está muito próximo de acertar o seu retorno ao futebol paranaense. Segundo apurou a Tribuna do Paraná/Gazeta do Povo, o meio-campo está de malas prontas para fechar com o Operário para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.

Revelado nas categorias de base do Coritiba, o experiente meia rodou pelo futebol brasileiro nos últimos anos, passando por Cruzeiro, Avaí, Vitória, Vasco e Ceará. Atualmente, Pedro Ken pertence ao Juventude, mas, não retornou a Caxias do Sul por conta da negociação e segue na capital paranaense. Na atual temporada, o atleta disputou nove partidas pelo clube gaúcho.

