Precisando da vitória para seguir com chance de terminar a primeira fase do Estadual na liderança, o Coritiba enfrenta o PSTC, neste domingo (8), às 16h, no Ubirajara Medeiros, em Cornélio Procópio.

O Coxa é o segundo colocado com 18 pontos, quatro atrás do Athletico. Só que a última rodada terá o clássico Atletiba, no Couto, e se o Coxa vencer PSTC e o rival rubro-negro, garante a primeira colocação. Já o PSTC é o penúltimo colocado e luta contra o rebaixamento.

O técnico Eduardo Barroca conta com o retorno do atacante Rafinha, que estava suspenso no empate contra o Toledo. Por outro lado, o atacante Sassá fica fora por lesão.

Já o atacante Wanderley terá a possibilidade de iniciar jogando uma partida desde que chegou ao Coxa, no início do ano passado. Desde então, o autor dos dois gols do acesso, na última rodada da Série B 2019, só atuou saindo do banco de reservas.

Transmissão

O jogo terá transmissão exclusiva do canal de streaming DAZN. A Tribuna do Paraná acompanha o jogo em tempo real.

Ficha técnica

Campeonato Paranaense

Rodada 10

PSTC x Coritiba

PSTC: Robson; Everaldo, Barbosa, Igor e Dudu; Lourenço, Couto e Wallace; Gerônimo, Gian Luca e Grafite. Técnico: Reginaldo Vital.

Coritiba: Muralha; Patrick Vieira (Yan Couto), Rafael Lima, Rhodolfo e William Matheus; Matheus Sales, Matheus Galdezani e Thiago Lopes (Giovanni Augusto); Robson, Rafinha e Wanderley.

Horário: 16h

Local: Ubirajara Medeiros, em Cornélio Procópio.

Árbitro: Felipe Gomes da Silva

Assistentes: Leandro Polli Glugoski e Flávio Augusto Alves.

