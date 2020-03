O técnico Eduardo Barroca garantiu que o Coritiba vai buscar a liderança da primeira fase do Campeonato Paranaense. Restando apenas mais dois jogos para o término da primeira fase, o Coxa é o segundo colocado, com 18 pontos, quatro atrás do Athletico, que já jogou pela décima rodada.

Só que a última rodada terá o clássico Atletiba, no Couto Pereira, e se o Alviverde vencer o PSTC, neste domingo (8), às 16h, no Ubirajara Medeiros, e o rival rubro-negro, garante a primeira colocação.

“Os jogadores têm isso como meta. Nosso objetivo é terminar a primeira fase na liderança e ter as vantagens de jogar as segundas partidas em casa”, analisa o treinador.

O Coritiba terá o retorno do meia Rafinha, que volta de suspensão. Os laterais William Matheus e Patrick Vieira também estão novamente à disposição. A dúvida fica por conta do volante Renê Junior, que segue se recuperando de lesão.

O provável Coxa terá: Muralha; Patrick Vieira (Yan Couto), Rafael Lima, Rhodolfo e William Matheus; Matheus Sales, Matheus Galdezani e Thiago Lopes (Giovanni Augusto); Robson, Rafinha e Wanderley.

