Matheus Sales comemora o golaço que marcou no clássico contra o Athletico. Foto: Albari Rosa/Foto Digital/Tribuna do Paraná

Autor de um golaço na goleada do Coritiba por 4×0 sobre o Athletico, o volante Matheus Sales vai se tornando homem de confiança do técnico Eduardo Barroca. Além das boas atuações, o jogador também é o capitão do time e ganhou elogios do comandante pelo desempenho.

“Desde quando cheguei ao Coritiba, é um jogador que está me encantando pela regularidade e costuma sempre jogar bem. Na última partida optei por usá-lo um pouco mais à frente, e ele foi bem de novo. Ele tem a capacidade de fazer mais de uma função, é um jogador rápido e agressivo. Fiquei satifeito com a atuação dele e a importância de ele ter feito um gol”, afirmou o treinador.

Desde que o volante Nathan Silva retornou à equipe, Matheus Sales ganhou um pouco mais de liberdade, atuando como um segundo volante. Consequentemente, tem tido mais liberdade e chegado mais à entrada da área. Foi justamente assim que ele marcou o gol contra o Furacão.

Antes, o atleta já havia balançado as redes na derrota do Alviverde por 3×2 para o Cascavel CR da mesma forma, com um chute de longa distância.

Confira o golaço de Matheus Sales no Atletiba:

